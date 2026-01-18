斬首金正恩摧毀地下碉堡！南韓「怪物導彈」部署前線　將投入量產

▲先前南韓10月1日國軍節，「怪物級導彈」玄武-5型首度公開亮相。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

被稱為「怪物級導彈」、彈頭重量高達8噸的南韓地對地彈道飛彈「玄武-5」，已獲軍方證實自2025年底起陸續部署至前線作戰部隊，該型飛彈被定位為可直接摧毀北韓最高領導人所藏身的地下碉堡。南韓國防部長安圭伯去年10月受訪時亦首度證實，未來該款飛彈將投入量產，作為應對北韓核武與飛彈威脅的核心武器。

根據《韓聯社》，引名南韓軍方消息人士證實，玄武-5已於去年底開始部署至前線野戰部隊，並計畫在現任李在明政府任期內完成全面作戰部署。由於其彈頭重量與破壞力遠超既有飛彈系統，因此在軍中被形容為「怪物級導彈」。

報導指出，玄武-5的主要任務是打擊北韓指揮部與領導層所藏匿的深層地下碉堡。該款飛彈曾於前年與去年在南韓國軍節活動上對外展示，外界普遍認為，其象徵南韓對北韓核武威脅的反制能力已邁入新階段。

值得注意的是，南韓軍方過去一直未公開這款高威力飛彈的正式名稱，而是以「高威力飛彈」的方式低調推動相關計畫。直到去年10月，南韓國防部長安圭伯接受《韓聯社》專訪時，才首次對外正式使用「玄武-5」這一名稱，並明確說明該型飛彈已進入戰力化流程。

▲被南韓軍方稱為怪物級導彈的「玄武-5型」將進入量產階段，目前已部署前線部隊。（圖／達志影像）

安圭伯當時表示，玄武-5目前正處於實際部署與能力建構階段，南韓國防部已有量產計畫，目標是確保在必要時能以壓倒性火力回應北韓的核武與導彈挑釁。他強調，玄武-5是南韓「韓國型三軸體系」的重要一環。

所謂「韓國型三軸體系」，是南韓為因應北韓核武與導彈威脅所建立的防衛概念，包括在偵測敵方發射飛彈後在敵方發射前先行打擊的「殺傷鏈」（Kill Chain）、攔截飛彈的「韓國型飛彈防禦系統」（KAMD），以及在遭受敵方攻擊後進行報復性打擊的「大規模嚴懲報復系統」（KMPR）。玄武-5正是KMPR的核心打擊手段之一。

此外，軍方也同步推動玄武-5後續的「次世代飛彈系統」研發。外界將其稱為「玄武-6」或「玄武-7」，但軍方並未正式採用相關名稱。據了解，次世代飛彈將進一步強化射程或彈頭貫穿力，同樣屬於地對地彈道飛彈，相關研發計畫仍以機密方式進行。

安圭伯在專訪中提到，未來將持續提升包括玄武-5與次世代飛彈在內的高威力飛彈之破壞力、精準度與可靠性，並確保足夠數量，以建立能與北韓核武相抗衡的「恐怖平衡」。他引述飛彈專家看法指出，當約15至20枚高威力飛彈同時命中時，其破壞效果可達甚至超越單枚核武器。