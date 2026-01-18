不甩習近平？北韓官媒「低調報導」金正恩寄賀年卡　揭中國失影響力

▲習近平與金正恩2025年9月4日舉行會談。（圖／翻攝新華社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩向中國國家主席習近平與其他多國領導人寄送賀年卡，但北韓官媒《朝中社》卻僅以職稱帶過，未提習近平姓名，也未詳述賀卡內容。南韓專家分析，北韓媒體的報導態度往往反映領導高層意圖，暗示平壤當局仍對中國非常不滿，甚至與前一年並無不同，顯示中國對北韓的影響力正逐漸下降。

根據北韓官媒《朝中社》今（18）日報導，金正恩向包括中國、越南、新加坡、塔吉克、土庫曼、亞塞拜然、印尼、白俄羅斯、阿爾及利亞等國領導人寄送賀年卡。南韓《韓聯社》指出，雖然該篇北韓官媒報導，仍在一開始便提及習近平夫婦，但卻與其他國家領導人合併報導，且內容完全不對外公開。

該篇北韓官媒報導對習近平的稱呼僅為「中國共產黨中央委員會總書記、中華人民共和國主席及夫人」，未提及姓名。

▼北韓最高領導人金正恩2025年9月3日出席北京天安門閱兵。（圖／達志影像／美聯社）

▲習近平、金正恩2025年9月3日在北京天安門閱兵時親密交談。（圖／達志影像／美聯社）

南韓《韓聯社》分析，此舉與金正恩去年向俄羅斯總統普丁寄送賀年卡時形成明顯對比。去年底，北韓公開金正恩與普丁的賀卡內容，甚至登上勞動黨機關報《勞動新聞》頭版，至於對中國則採取高度低調的報導方式。

專家認為，儘管去年9月金正恩搭乘綠皮專用列車出訪中國北京、參加抗戰80周年反法西斯閱兵，並與習近平進行會談時，朝中兩國關係曾一度回暖，但從北韓官媒對於賀年卡的報導方式看，平壤當局對於中國的態度，與前一年相比並無明顯改變。

南韓慶南大學遠東問題研究所教授林乙出分析，北韓媒體報導行為是觀察領導人意圖的敏感指標，顯示金正恩對中國的不滿相當明顯，「北韓目前的態度反映出，中國對北韓所發揮的影響力正不斷下降且受限。」

林乙出認為，今年初即將召開的朝鮮勞動黨第九次代表大會，是否會有中國高層代表團出席，將成為觀察朝中兩國政治關係的重要指標。