發現機身殘骸！印尼飛機失聯前高度驟降　千人山區搜救

▲飛機殘骸尋獲，將展開事故原因調查。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

印尼海洋事務與漁業部租用小型監測飛機17日失聯，當局18日表示，已在南蘇拉威西省山區發現飛機殘骸。相關單位已部署1200名救援人員，全力搜尋失蹤的機上11人，但搜救行動因濃霧及山區地形受阻。

機上載11人 失聯前高度驟降

路透報導，這架隸屬於印尼航空運輸公司（Indonesia Air Transport）的飛機當時載著8名機組員及3名漁業部職員，從爪哇島日惹市起飛，原定前往南蘇拉威西省首府錫江（Makassar），但卻在17日下午1時30分左右失去聯繫。

根據航空追蹤網站Flightradar24未經證實數據，該機失聯前正以1.1萬英尺的高度向東飛越爪哇海（Java Sea），隨後高度突然急速下降，隨即從追蹤系統中完全消失。

▲飛機殘骸散落在濃霧瀰漫、強風吹襲的山區。（圖／達志影像／美聯社）

飛機殘骸尋獲 部署千人找失蹤者

南蘇拉威西救援機構官員安迪蘇丹（Andi Sultan）指出，直升機搜救隊18日在布魯薩朗山（Mount Bulusaraung）不同地點尋獲飛機殘骸，起初上午7時46分先是發現飛機窗戶殘骸，接著3分鐘之後發現大塊飛機殘骸，研判是機身，也在山坡底部找到尾翼的部分。

Tim SAR gabungan Basarnas dan TNI-Polri, menemukan bagian yang diduga badan hingga ekor pesawat ATR 42-500 yang hilang saat penerbangan dari Yogyakarta ke Makassar.⁣



Badan pesawat tersebut ditemukan di salah satu ceruk dekat puncak Gunung Bulusaraung, Kabupaten Pangkep,… pic.twitter.com/1GauTBWOg6 — CNN Indonesia (@CNNIndonesia) January 18, 2026

救援機構影片顯示，飛機殘骸散落在濃霧瀰漫、強風吹襲的山區。南蘇拉威西救援機構負責人安瓦爾（Muhammad Arif Anwar）提到，將部署1200名人員來尋找失蹤的機上11人。

現階段飛機失事原因尚待釐清，印尼國家運輸安全委員會將主導調查。