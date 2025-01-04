好市多新甜點一顆16元　網友讚神還原：一口一顆停不下來

記者黃翊婷／綜合報導

美式賣場好市多深受國人喜愛，一名女網友日前分享在好市多烘焙區購買的新甜點，「榛果可可夾餡甜甜圈」一盒16顆，換算下來一顆大約16元，口感鬆軟，一不注意就吃了4顆，根本停不下來。其他網友也紛紛留言表示，「好罪惡，但好好吃的感覺」、「裡面的巧克力醬跟Nutella榛果巧克力醬是一樣的味道」。

▲這款甜點一盒16顆，換算下來，一顆大約16元。（合成圖／翻攝自臉書Costco好市多商品經驗老實說、記者李毓康攝）

原PO在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文表示，日前在烘焙區發現一款新上架的甜點「榛果可可夾餡甜甜圈」，口感和她以前去菲律賓旅遊時吃到的傳統甜甜圈很像，堪稱神還原，讓她一下子就吃了4顆，「一口一顆停不下來」，綜合來說，甜度比一般厚片甜一點點，氣炸熱過會比常溫更好吃。

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其他吃過這款甜點的網友也紛紛留言表示，「真的好吃，裡面的巧克力醬跟Nutella榛果巧克力醬是一樣的味道」、「若有莓果或藍莓口味更好，我覺得吃起來和在加拿大吃的很像」、「好罪惡，但好好吃的感覺」、「螞蟻人會喜歡的甜度」。不過，也有網友指出，這款商品的缺點大概是很小顆，只有一般甜甜圈的四分之一。