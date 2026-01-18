北韓怒控南韓無人機侵略　製造、操縱者皆來自尹錫悅總統辦公室

▲北韓擊落的「南韓無人機」。（圖／翻攝自《朝中社》）

記者羅翊宬／編譯

南韓軍方與警方今（18）日確認，北韓（朝鮮）軍方本月10日指控南韓以無人機兩度侵犯領空，參與製造過程與操控者皆為尹錫悅總統辦公室的民間人士。30多歲的A某曾在發言人室負責監控新聞，B某則自稱操作無人機且受A某協助組裝。警方與軍方正調查兩人是否存在共謀及行為動機。

根據《韓聯社》，A某於16日被南韓軍警聯合調查專案小組（TF）傳喚，針對無人機製造與入侵北韓事件接受調查。A某過去曾於2024年11月在京畿道楊州一帶操控未登記的無人機而遭檢方移送，當時所使用的機型與本次事件涉及的機型相同。軍方表示，A某稱是在研究室進行試飛，並未涉及敵對行為，因此未追究大規模空防違規。

調查指出，A某與自稱操控無人機的B某皆從首爾某私立大學畢業，甚至是學長、學弟關係，兩人曾於2024年共同創辦無人機公司，分別擔任代表與董事。兩人亦於2020年組織通訊相關青年團體並共同參與活動。

▲▼北韓擊落的「南韓無人機」，零件皆為中國制或美國製，其中還有三星電子的記憶卡。（圖／翻攝自《朝中社》）

B某表示，無人機由A某依其請求製作，自己僅負責加裝攝影裝置後操作飛行，並在接受媒體訪問時解釋，「A某先在中國線上市場購買機體並完成初步改裝，我只負責加裝相機後飛往北韓。」

報導指出，B某現為首爾知名私立大學新聞研究所學生，入學時曾獲尹錫悅政府高層關係人士推薦。由於兩人均具有政府背景與青年團體活動經歷，南韓政界部分人士質疑此案是否可能涉及誘導北韓挑釁，甚至與過去尹錫悅在2024年10月涉嫌投放無人機至平壤以製緊急戒嚴名義的指控相關。

然而，B某辯稱，操作無人機的目的是測量北韓禮成江附近鈾濃縮工廠的輻射與重金屬污染，並無有意誘導軍事衝突。此舉被外界解讀為試圖驗證去年南韓政府已否認的「北韓核廢水流入西海（黃海）」說法。

