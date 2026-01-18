男在家突遇「子彈穿牆」中彈亡！頭部流血倒地　鄰居玩槍奪命

▲男子在自家吃晚餐，沒想到被一枚穿牆的子彈射中死亡。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

美國康乃狄克州一名理髮師在自家吃晚餐時，被隔壁鄰居射出、穿過牆壁的子彈擊中身亡。嫌疑人格魯隆（David Grullon Jr.）在逃亡多日後向警方投案，宣稱當時只是在把玩槍枝，沒想到會發生致命意外。

晚餐變死劫 子彈穿牆奪命

ABC新聞報導，37歲理髮師基斯比（Victor Quispe）7日晚間正坐在自家沙發上吃飯，不料一顆9公釐子彈穿過牆壁射入他家。警方趕到現場時發現，基斯比倒在廚房地板毫無反應，頭部流血，送醫不治。

當時基斯比使用的桌上還留有尚未吃完的食物與杯子，沙發墊上有一處小洞，沙發有類似血跡的污漬。與此同時，警方在格魯隆家中客廳牆上發現一個小洞，大小與彈孔吻合，且地板上有一枚手槍彈殼。

出事落跑 遇死者未婚妻要她報警

事發當時，格魯隆的15歲繼女與4歲兒子都在樓上臥室，在出事之後，他拋下孩子獨自落跑。

當格魯隆要上車時，他還遇到基斯比的未婚妻。據信格魯隆告知有發生意外，讓她撥打911報案。已知格魯隆曾打電話給基斯比兩次，但無人接聽。

宣稱把玩槍枝意外走火

時隔2天，警方對格魯隆發出逮捕令。後來，格魯隆向警方投案，被控二級過失殺人等多項罪名，保釋金100萬美元。

格魯隆辯護律師辛加羅（Gene Zingaro）表示，這完全是一場意外，格魯隆當時在把玩槍枝，沒想到會意外走火，坦言格魯隆是因為還有其他傷害案在身，驚慌之下才會落跑。

警方表示，此案正在調查中。