百萬網紅媽一屍2命！　「吃晚餐噎到」全家面前窒息亡

▲ 卡蘿樂觀幽默的個性深受粉絲喜愛。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國27歲多明尼加裔網紅卡蘿（Carol Acosta）育有2名年幼子女，去年7月才宣布懷了第三胎，IG擁有逾670萬粉絲，日前在紐約與家人外出用餐時，疑似因噎到造成心臟驟停，不幸身亡，突如其來的死訊令粉絲與親友悲痛不已。

綜合《鏡報》等外媒，家屬透露，卡蘿3日和家人到餐廳共進晚餐，吃到一半卻突然窒息、呼吸困難，緊急送醫後仍回天乏術，確切死因仍有待驗屍釐清，但家屬認為她是因用餐中心臟驟停而死。

姊妹Khatyan在IG分享兩人的自拍照，證實卡蘿的死訊，「我愛妳，姐妹，我會永遠愛妳」，「感謝上帝賜給我一個如此有愛心的姐妹，願妳安息」，並感謝粉絲在卡蘿生前給予的支持。

卡蘿童年在多明尼加因體型遭到霸凌，12歲那年移居美國，因樂觀幽默的態度吸引大量粉絲，2017年曾推出歌曲《Me Amo y No Me Importa》，意思是「我愛自己，我不在乎」。而她去年還曾發文自爆吸毒，透露她決定「擁抱上帝，擺脫毒品」，並稱自己重獲新生。

卡蘿猝逝消息震驚眾多粉絲，紛紛留言哀悼，「願這位從不向侮辱低頭的女神安息」、「她不只是個網紅，還是一位母親，人生中沒有比失去母親更痛苦的事」。