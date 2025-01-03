首度！Costco攜手建商打造「公寓大樓」地點曝光　一樓就是門市

▲洛杉磯鮑德溫村的可負擔住宅建案預計2027年完工，屆時一樓將是Costco門市。（圖／翻攝自Thrive Living）

記者詹雅婷／綜合報導

美國連鎖賣場好市多（Costco）與房地產公司Thrive Living合作建造公寓大樓，總計800戶，屆時大樓一樓就會有Costco門市。這將成為全美第一個擁有好市多門市的住宅建案，地點就在洛杉磯鮑德溫村（Baldwin Village），計畫今年開始興建，預計2027年完工。

華爾街日報報導，這棟總計800戶的可負擔住宅計畫今年就會開始興建，大樓設施包括游泳池與健身房，且其中184間房子將會提供給低收入家庭。

屆時好市多將向Thrive支付租金，Thrive創辦人班肖爾（Ben Shaoul）說明，這將有助開發商減少可負擔住宅對政府補助津貼的依賴，若有成效，希望能在其他地方以相同模式建造更多可負擔住宅。

好市多選址大多在郊區，商場空間大，也有許多停車位，不過近年來持續往市區推進，洛杉磯鮑德溫村的這項建案將使得好市多能夠進入人口稠密的城市，且大樓住戶將自動成為好市多客群。Melius Research分析師Karen Short舉例，若每一戶有2名租客，那麼整棟大樓就可能有多達1600名好市多會員。

班肖爾透露，好市多是在2022年春季首度與公司接觸，估計這項開發案建設成本約4.25億美元。建案預計2027年完工。