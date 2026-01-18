殺錯人！老爸誤認女兒男友「連開2槍」　25歲亞馬遜司機慘丟命

▲ 馬塔射殺駕車路過的巴特勒。（圖／翻攝自Facebook）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國德州休士頓發生一起悲劇，39歲父親馬塔（Jonathan Ross Mata）誤將路過的駕駛認成女兒男友，連開2槍將他殺害，未料誤殺一名無辜的亞馬遜（Amazon）貨運司機。

綜合ABC等美媒，休士頓警方說明，案發於去年12月25日耶誕節凌晨約1時，25歲的受害者巴特勒（Desmond Butler）駕駛一輛灰色休旅車開進加油站，而馬塔夫婦當時正在現場等待女兒。調查指出，馬塔和妻子案發稍早接到女兒來電，稱她遭男友施暴，他們才開車到加油站準備接人。

當巴特勒的車輛經過馬塔停在加油機旁的黑色休旅車時，馬塔的妻子突然衝出車外，追趕巴特勒的車輛並試圖拉開後座車門，誤以為車上女乘客就是自己的女兒，而馬塔同時持槍朝駛離的車輛開了兩槍。

監視器畫面顯示，巴特勒中彈後奮力駛離現場，最終撞上鄰近停車場的電線桿，緊急送醫後仍宣告不治；而馬塔夫婦事發後隨即駕車沿西山姆休士頓公路向北逃逸。

馬塔於3周後的1月14日在律師陪同下自首，坦承開槍但辯稱只是想讓車子停下來，不知自己射中巴特勒，並稱當下因害怕而未報警。他目前以5萬美元（約新台幣158萬元）交保，將於2月25日出庭受審。

死者妹妹黛絲蒂妮（Destiny）悲痛表示，巴特勒2023年從喬治亞州搬到休士頓並加入亞馬遜，後來還晉升部門主管，「我哥哥總是為我們帶來歡笑，我們只想知道為什麼是他。」