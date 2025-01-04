3歲妹在家遭「2隻45kg猛犬」活活咬死！　爸睡醒驚見滿地血

▲ 金斯莉在父親睡午覺時遭狗咬死。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國俄亥俄州辛辛那提發生一起恐怖事件，3歲女童金斯莉（Kingsley Wright）在家中遭父親飼養的2隻重達100磅（約45公斤）的猛犬攻擊，不幸傷重而死，而父親當時就躺在沙發上小睡，一覺醒來才發現女兒已經喪命。

根據《紐約郵報》，事發於去年12月27日，也就是聖誕節2天後，年僅3歲的金斯莉遭家犬咬死，而她的父親當時就在沙發上睡覺，醒來後立刻撥打911報案，語帶恐慌地告訴接線員，「我醒來發現女兒已經死了，到處都是血，我不知道發生什麼事。」

這名父親聲稱他睡午覺時狗被關在籠子裡，不知悲劇是如何發生。金斯莉的母親史密斯（Gina Smith）對此悲痛不已，她最近一次見到女兒是在一個月前的11月27日，當時她親自將女兒送到父親家，未料一個月後天人永隔，質疑若狗真的關在籠子裡，女兒究竟為何被咬死。

史密斯的男友賈斯提斯（Josh Justice）也憤怒表示，「我絕不會讓孩子待在惡犬附近，我幹麼這麼做？那種狗都超過100磅了，所以牠們是直接壓著她、開始咬她嗎？」

這些犬隻品種尚不清楚，案發後在現場被動物管理部門帶離，在辛辛那提動物中心接受10天隔離，警方也正釐清金斯莉的死因。