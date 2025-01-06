揭破4.6億公共工程弊案！記者遭鈍器毆打亡　遺體在承包商家尋獲

▲印度恰蒂斯加爾邦一名記者在元旦失聯，3天後屍體被人尋獲。（圖／翻攝YT／Bastar Junction）

圖文／CTWANT

印度恰蒂斯加爾邦（Chattisgarh）一名記者在元旦失聯，3天後屍體在當地一處工程承包商家中化糞池被尋獲。據了解，在這名記者失聯前剛揭破一起涉及12億盧比（約新台幣4.6億元）的道路公共工程弊案，其中舞弊的廠商正是發現他屍體的院落業主，目前其他人正在逃亡中。當地警方已經逮捕3名相關涉案人員，其中至少2名涉案人與這名記者有親戚關係。媒體監管機構正要求當地政府進行徹查。

綜合印度媒體報導，32歲的穆克什‧錢德拉卡（Mukesh Chandrakar）是一名擁有10年新聞經驗的記者，曾在印度一間知名國營新聞頻道擔任特約記者，長期關注印度擁護毛澤東思想的反政府武裝團體「納薩爾派」（又稱毛派）在恰蒂斯加爾邦巴斯塔（Bastar）地區各種襲擊事件；他還曾在2021年比賈布爾市（Bijapur）發生的毛派襲擊事件中，對遭到脅持的中央後備警察部隊人員獲釋發揮了關鍵作用。

近年來，穆克什改以自由記者的身分活躍在印度巴斯塔縣地區，以廣泛的人脈網路協助州政府與印度全國各地的記者在當地進行報導工作。他開設的個人YouTube新聞頻道「Bastar Junction」（巴斯塔縣交界地）有近16萬名追蹤者，他則在這個頻道中廣泛報導關於公共建設貪腐以及社區安全等諸多社會問題。

然而，穆克什在今年1月1日最後一次露面後失蹤，警方根據他的手機定位，追蹤到了比賈布爾市查坦帕拉·巴斯蒂（Chhatanpara Basti）的一處莊園，並在庭院中一處被水泥掩蓋的化糞池中發現他的屍體。警方指出，穆克什的屍體顯示他生前曾受到鈍器多次攻擊，造成致死的嚴重傷害。

據了解，在這起事件發生之前，穆克什才剛對揭露了當地一起道路建設工程貪汙弊案，其中涉及金額高達12億盧比。這起報導導致當地有關部門對工程啟動調查，而受到調查的工程承包商蘇雷什‧錢德拉卡（Suresh Chandrakar）正是這處莊園的業者。在穆克什死亡一事曝光後，蘇雷什‧錢德拉卡已經逃逸，目前不知去向。

警方指出，針對穆克什遭到謀殺一案，目前已經逮捕3名涉案人，其中竟有2人與穆克什有親戚關係，其中一人據信是穆克什的表弟。就連這起事件的主要嫌疑人、目前在逃的蘇雷什‧錢德拉卡，也與穆克什有親戚關係。

穆克什的死訊在印度媒體界引起譁然。印度新聞委員會已要求恰蒂斯加爾邦政府提交一份相關案件的調查報告。當地記者也發起抗議活動，要求有關部門對涉事人員採取嚴厲舉措。

《BBC》還指出，針對報導貪腐揭弊記者進行攻擊的事件在印度並不罕見，2022年5月，一名報導非法砂石盜採活動的自由記者蘇巴什‧庫馬爾‧馬赫托（Subhash Kumar Mahto）在自家門口遭4名身分不明的男子開槍擊斃。另根據媒體監管機構「無國界記者組織」指出，印度是世界上對媒體記者最危險的國家之一，平均每年都有3至4名記者因為報導遭人殺害。

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