刑事悍將牢裡過年！稱大小便失禁、感染副睪炎求交保　法官駁回

▲林以罹患脊椎瘤為由聲請停押，遭到法院駁回；林不服提出抗告，台中高分院做出裁定，再次駁回聲請。（圖／資料照）



記者白珈陽／台中報導

前刑事局三線二星警政監林明佐遭台中地檢署起訴收賄、洩密等罪嫌，全案已移審台中地院，林從去年5月起收押至今。林在去年9月以罹患脊椎瘤為由聲請停押，遭到法院駁回；林不服提出抗告，再以羈押期間因罹患該病導致下肢麻痺、大小便失禁，泌尿道感染造成副睪炎等理由，盼求交保，台中高分院做出裁定，駁回聲請。

林明佐主張，原審裁定空泛，泛指他罪嫌重大，但監聽人員在去年5月24日就監聽到剛谷公司預計要在2天後銷毀電腦，可知24日以前就有不明人士洩密，此情形無從證明與他有關。

他說，他與徐培菁交往成為男女朋友關係，徐培菁租用車輛不定時讓他使用，是一般男女交往的正常付出，2人間有投資股票的金錢往來，與行賄或收賄沒有任何關聯。至於陳政谷贈送的洋酒，他沒有收取，是被徐培菁暗藏在私人空間，且他曾明確拒絕陳的相關餽贈。

林也說，本案相關被告都已到庭，沒有滅證、變造證據之虞，而他除了同案被告陳政谷、徐培菁以外，不認識其他被告，且他的答辯方向經過媒體報導，已被大眾知悉，也沒有串證必要。

他罹患腰薦椎脊髓內許旺式細胞瘤，於羈押期間已經壓迫神經，導致下肢麻痺無力移動，需要仰賴輪椅移動，甚至有大小便失禁的情形發生，生活無法自理。另因他曾接受腫瘤切除手術，但休息時間過短，導致身上其他部位發生劇痛、潰瘍、神經壓迫、雙腳乏力、水腫等情形，也泌尿道感染造成副睪炎，種種病情非保外治療難以痊癒，請求具保停押。

台中高分院檢視看守所函文，內容指出檢視林的相關醫療文件報告，林確實罹患脊椎間盤移位等疾病，治療後目前不良於行、容易跌倒，但未說明有非保外治療難以痊癒的情形，且林所犯為貪污重罪，依目前訴訟進度，仍不宜准許停押。此外，林以之前的主張請求撤銷原裁定，但審酌後原裁定並無違反比例原則，難認有理由，予以駁回。