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拜登夫婦獲贈7.5克拉鑽石！　外國贈禮清單曝光

▲▼ 美國總統拜登及第一夫人吉兒。（圖／路透）

▲美國總統拜登及第一夫人吉兒。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國國務院2日公布總統拜登及第一夫人吉兒2023年收到的禮物清單，其中最為昂貴的禮物就是印度總理莫迪贈送的7.5克拉鑽石，價值2萬美元（約新台幣66萬元）。

美聯社報導，依據這份清單，吉兒（Jill Biden）獲贈7.5克拉鑽石之外，烏克蘭駐美國大使贈送價值約1.4萬美元的胸針，埃及總統夫婦則是贈送價值4510美元的手環、胸針和相簿。至於拜登本人獲贈的禮物，有南韓總統尹錫悅送的紀念相簿（價值7100美元），蒙古總理致贈的蒙古武士雕像（價值3495美元），汶萊蘇丹贈送的銀碗（價值3300美元），以色列總統送的純銀托盤（價值3160美元），烏克蘭總統澤倫斯基贈送的拼貼畫（價值2400美元）。

依據美國聯邦法律規定，公職高層若從國外領導人或官員手中收到價值超過480美元的禮物，就必須申報，通常較昂貴的禮物會交給國家檔案局或進行官方展示，也能以市價自行買下，但較為少見。

文件顯示，吉兒收到的7.5克拉鑽石將會被保留在白宮東廂，供官方使用，其他禮物則是國家檔案局。吉兒發言人表示，在拜登卸任離開白宮之後，鑽石會交給國家檔案局。

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