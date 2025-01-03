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還原柯文哲3戰羈押庭現場！檢辯「狂噴火藥」...聖旨、霸凌都來了

▲▼柯文哲律師鄭深元(右)被問到是否抗告微微點頭 。（圖／記者黃哲民攝）

▲柯文哲律師鄭深元（前右）、陸正義（後中）。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院昨（2日）召開京華城案起訴移審第3次接押庭，將前2次獲准交保各3000萬元與7000萬元的柯文哲改裁定羈押禁見，今晨重新送進台北看守所。而檢辯激戰3小時過程中，檢方對律師團開庭沒口出惡言「表示敬意」，律師團卻隨即反擊檢方疑似隱匿卷證「突襲」、又一再抗告涉及「霸凌」，檢方迅速回應「律師自己不看卷」，雙方言語交鋒擦出火花。

北檢在柯文哲第3次接押庭，派出林俊廷、黃琬珺與廖彥鈞3位檢察官論告。林俊廷言語犀利，開場就說檢辯雙方在法庭的理性訴訟攻防，「被聽不懂的支持者斷章取義扭曲」，檢方從沒要柯自證己罪，「我也很無奈，要在法庭說這麼基本的事」、「因為很重要，所以說3遍」。

▲▼前台北市長柯文哲涉嫌弊案遭起訴後，被法院裁定交保，檢方兩度抗告成功，台北地方法院今日再度開庭，裁定柯文哲還押北所。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市前市長柯文哲因涉京華城等案，2日被台北地院第3次接押庭裁定羈押禁見，3日凌晨搭囚車送進台北看守所。（圖／記者李毓康攝）

林俊廷著重澄清過去一周外界對檢方的批評，強調柯文哲自己當庭表示主動辭黨主席、跟檢方無關，交保願佩戴電子腳環防逃，也是柯自己選的，檢方都尊重，外界卻說這是用來羞辱柯，他覺得似乎有人操弄兩面手法、或者「假傳聖旨」。林喊話柯若不想被科技監控，當初就別答應法官。

黃琬珺發揮女性細膩，主攻卷證裡的對話紀錄，直指同案被告、柯文哲市長任內的副市長彭振聲，要柯既然敢批示違法的事，就要敢承擔責任，因為「市長不敢負責任，就是基層公務員的委屈」。

黃琬珺表示，柯文哲前次交保於今年（2025年）元旦開直播，宣稱「我認為公務員不會故意去做違法的事情」，看似善意，實則暗示昔日部屬「我們都不要去坐牢」，等於隔空影響公務員證詞，柯的這種勾串行為「發生在2020年，跟昨天（指元旦當天）」。

▲北院今(5)日重開羈押庭，柯文哲委任律師蕭奕弘抵達。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲辯護律師蕭奕弘。（圖／記者李毓康攝）

廖彥鈞以臨場反應靈活見長，他說檢方不關心柯文哲有無辭黨主席，對柯也毫無成見，但柯曾是全國最有權勢的人之一，「不因辭職就一夕成為跟政治無關的民眾」，檢方對起訴內容有信心，不願法庭攻防淪為口水，對於柯的律師團在前2次接押庭沒口出惡言，檢方「表示敬意」。

柯文哲的3位律師顯然沒領情，曾做過特偵組檢察官的鄭深元，先轟檢方在重開羈押庭持續提出新事證，起訴後卻沒提供完整卷證或電子檔，律師團無從詳細閱卷、難以防禦，檢方此舉構成「突襲」，鄭並指媒體報導柯若沒被羈押，檢方放話將抗告到滿意為止，他質疑檢方「這是不是霸凌」。

鄭深元表示，檢方說「橘子」許芷瑜是在逃共犯，但起訴時沒列為被告，許女頂多是證人，「這是刑法常識，檢察官不會不知道」，檢方被律師質疑後，近日才「創設」許女涉犯貪污罪嫌且被通緝，做為羈押柯文哲的事由，然而證人不到案，怎能押被告。

蕭奕弘是律師團最年輕成員，也有司法官資歷，他引經據典指出檢方光是偵辦京華城案，就訊問108位證人、筆錄共337份，尤其同案已認罪被告朱亞虎，檢方反覆訊問21次、再三確認朱不會翻供，偵查完備才起訴，何來仍有勾串滅證之虞。

蕭奕弘主張檢方或許不滿被告跟證人說詞，但不應將柯文哲蒙住雙眼、綁住雙手、禁錮在看守所裡，造成柯必須在不對等的劣勢中為自己答辯，蕭請求法官給柯公平審判，讓柯有機會證明自己無罪。

陸正義更火力全開，批「難道要認罪，才不會被羈押？」他三問檢方主張柯文哲若交保、能用通訊軟體輕易勾串，「證據在哪裡？」檢方說柯交保後，證人蔡壁如就改口，但檢方沒舉證柯對蔡做了什麼事，就跟指控柯「在某時某地收沈慶京1500萬元」一樣，都是臆測。

陸正義表示新聞報導可見，柯文哲交保後的行程，不外乎探望臥病的父親、陪老母到廟裡拜拜，跟律師討論案情，柯已盡最大努力避免接觸同案被告與證人，陸對北院合議庭前2次准許交保的裁定「深感敬佩」、懇請維持交保裁定。

廖彥鈞立刻澄清，檢方起訴移審，就將全部卷證含電子檔都交給法院，「這一定要澄清」，檢方絕沒隱匿證據，反而是律師團不閱卷不看卷證，卻指責檢方沒提供證據，「這才是問題所在」，且柯的辯護律師有司法官資歷，不該講出這種話。

黃琬珺強調，檢方有職責隨案件審理需要，從龐雜卷證整理出相關事證給法院參考。林俊廷指出起訴書第261頁，載明柯文哲與許芷瑜是涉收沈慶京1500萬元的共同正犯，柯想脫罪唯一作法就是淡化許女涉案角色，廖彥鈞補充不論檢方提出幾個事證，要不要羈押被告，「在於法院一念之間」。

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