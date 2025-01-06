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快訊／信義鄉公所技士索賄66次貪污起訴！30萬交保

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲信義鄉公所弊案連環爆，台中地檢署今日起訴廖姓技士，30萬交保候傳。（圖／翻攝Google Maps）

記者許權毅／台中報導

南投縣信義鄉公所連環弊案，檢方查出建設課廖姓技士，近年以3千至5千不等金額向包商索賄，件數達66次，全案今日起訴移審，台中地院裁定廖姓技士30萬交保，並限制住居及限制出境出海，陳姓包商則請回。

檢方調查，廖姓技士自2012年就在南投縣信義鄉公所任職，先後擔任建設課約聘人員、清潔隊隊員以及建設課技士等職務。在建設課任職期間，負責鄉公所採購案件發包、管理、驗收等業務。

近2年間，廖員向陳姓、黃姓土木包商以每件3千至5千元不等金額，收取小額採購工程標案賄賂。陳姓包商跟黃姓包商均為了避免工程驗收遭刁難，分別行賄，陳交付64件工程賄賂、19萬3千元，黃交付2件工程賄賂、1萬元，總計不法所得20萬3千元。

台中地檢署依貪污治罪條例分別起訴廖姓技士、陳姓包商以及黃姓包商。審酌陳姓包商坦承犯行、態度良好，並配合檢廉機關調查，因此查獲此案，建請法院減輕或免除其刑。

去年6月，信義鄉公所秘書胡錦龍與其胞弟，涉嫌透過與一家土木包商合作，從中獲取不法利益，雙方5年間共承攬、得標至少227件採購案，採購金額達2189萬餘元，遭聲押禁見獲准。

同月，前鄉長史強（時任原住民族行政局長）因鄉長任內小額採購浮濫，經懲戒法院判決撤職，並且停止任用3年，史強上訴遭駁回，全案確定。

去年11月，鄉民代表會主席李國源，涉嫌利用鄉公所辦理工程採購案追加預算機會，向黃姓、鄧姓廠商收取回扣，容許廠商圍標，台中地檢署複訊後依貪污等罪，聲押禁見李等3人獲准。

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