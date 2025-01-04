白111上街「釘孤支」藍相挺　柯建銘建議傾巢而出：111變光棍黨

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨前主席柯文哲因涉京華城、政治獻金假帳案，兩次重金交保後，北院日前更裁該案4名被告「羈押禁見」，民眾黨3日號召支持者於1月11日司法節上街「釘孤支」，國民黨也聲援全力支持。對此，民進黨團總召柯建銘今（4日）表示，最好國民黨立院黨團、韓國瑜、縣市議員跟里長傾巢而出，111司法節也是光棍節，藍白會變成光棍黨，到時候被罷免的沒半個人，對抗司法還要硬拗，有這麼愚笨的政黨？

民眾黨昨（3日）宣布，將在1月11日舉辦「還我司法正義 人民怒吼集結」活動，要和總統賴清德、民進黨政府釘孤支。民眾黨代理主席黃國昌痛批，今年1月11日，民進黨沒有資格慶祝司法節，「1月11日的司法節，是人民站出來對民進黨、對賴清德發出怒吼集結的一天。國民黨主席朱立倫昨也聲援，今年1月11日司法節，中國國民黨全力支持所有上街抗議綠色威權、拒絕台灣民主倒退、譴責司法淪為執政者政治迫害武器的朋友

對此，柯建銘冷回，最好國民黨朱立倫一起上、然後雙殺，有這麼愚笨的政黨？對抗司法還要硬拗，沒有一個老百姓看得下去，最好國民黨立院黨團、韓國瑜、縣市議員跟里長傾巢而出，111司法節也是光棍節，藍白會變成光棍黨，到時候被罷免的沒半個人。

柯建銘表示，柯文哲的事情已經很清楚，史上沒有這麼荒謬離譜的行為，柯文哲居然在民主時代用民主機制行騙台灣人，這可以列入金氏紀錄，前無古人後無來者，為何民主時代會發生這種事情？有人蠱惑、所有人就跟著走。

柯建銘強調，要拜託台灣人民，柯文哲案子已經不必再討論，一定是罪越判越多，公然串證還可以說謊，台灣人民看不下去，司法會給予最嚴厲處罰。柯指出，請大家把眼球放在國民黨跟民眾黨在做什麼，這是會亡國的，民眾黨下次也沒有總統參選人，已經徹底泡沫化，國民黨也擺明不想執政，連大法官憲判也不承認、恣意妄為，修憲訴法讓所有違憲行為可以遂行，這是現在最令人擔心的。

對於柯文哲案，柯建銘表示，討論案情沒有意義，焦點應該放在國會，民意一定會沸騰、大罷免潮一定會來、在這個時刻展現，老百姓自動自發，現在每個人都想連署罷免，此時此刻才能救台灣。

