吃炸物配梅粉才對味！她敲碗「小磨坊」...廠商1句話嗨翻眾人

▲ 網友許願小磨坊推出梅粉調味料。（圖／翻攝自小磨坊臉書）

文／林依榕／今周刊

台灣人吃炸物喜歡搭配不同的調味料，胡椒粉、海苔粉、梅子粉都各有愛好者。就有一名網友在社群平台上表示，自己吃薯條很喜歡搭配梅子粉，還隔空呼喊知名調味料廠商「小磨坊」，詢問有沒有考慮要研發產品？意外釣出廠商親自回應。

該名網友在Threads上表示，薯條搭配梅子粉最對味，但「小磨坊有沒有考慮出梅粉？」沒想到平平無奇的文章，卻引來「小磨坊」的小編親自回應，「寫在我同事的to do list了，我會去跟同事說如果開發成功，產品名要叫梅子調味料。」

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「小磨坊」小編的回應讓其他同樣也愛吃梅子粉的網友們大讚，且認為不是只有炸物，像是芭樂、蔥抓餅其實也都很適合，「吃雞排的時候也很需要啦！全聯也有賣，只是有夠大罐，吃的速度趕不上受潮的速度」、「水果不甜時梅粉是唯一解藥」。

對於炸物口味的偏好引起眾人的熱烈討論，有的人則是堅持一定要正統胡椒粉的搭配才是最搭的，有的人還分享自己獨創的調和口味，「香酥雞、薯條、蔥油餅我都加爆胡椒梅粉」。

還有人把「小磨坊」當有應公許願，希望不要只推出梅子粉，其他特色調味料也希望可以考慮研發，甚至可以鋪貨到海外，「花生粉！豬血糕很需要」、「還有撒在飯上的海苔芝麻，要最大罐」、「也想要海苔粉」。

網友們的「熱情推薦」讓「小磨坊」的小編直呼「聽到了聽到了！」至於何時會有新產品，眾人都滿心期待。

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