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台男網紅爆愛嫖妓「每次叫不同妹」！汽旅員工曝真面目：愛擺臭臉

前汽旅員工爆男網紅愛嫖妓。（示意圖／Pexels）

▲前汽旅員工爆男網紅愛嫖妓。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

近日一名前汽旅員工爆料，一名台灣男網紅常來嫖妓，每次都叫不同的正妹，他不像螢幕上那樣是一位好好先生，從沒給過小費也不會道謝，「真的很討厭這樣在螢幕上假惺惺的人。」貼文一出有人直呼，「這種網紅有什麼好幫忙隱瞞的」、「J開頭的對不對」。

原PO在Threads發文，「有看過網紅來嫖的，每次都叫不同小姐，而且都還蠻好看。」她想抱怨的是，這名男網紅不像螢幕上那樣的好好先生，善良大方都裝的，只剩有錢是真的，他從沒給過小費，也不會說謝謝，對櫃台人員臉也也很差，態度不佳，開房動作慢他還會兇人，「真的很討厭這樣在螢幕上假惺惺的人。」

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貼文一出，不少人紛紛留言「這種網紅有什麼好幫忙隱瞞的」、「小孩很愛吃已回購」、「後面臉臭態度差抱怨可以理解，小費？」「不會是，沒事就愛找別人釘孤支的那個人」、「J開頭的對不對」，「好想知道哪位」；也有另家汽旅員工表示，「我知道妳說誰因為我也常接待過他哈哈。」

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