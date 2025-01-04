柯文哲拜完就被押！新竹城隍廟「湧一排5星好評」：太靈驗

▲許多人給新竹城隍廟五星好評。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

柯文哲日前跟著母親拜新竹城隍廟，結果2日遭台北地院二度裁定羈押禁見，意外造成話題。就有不少網友紛紛在Threads表示，「阿北拜完城隍廟後，又進去啦……只能說…城隍廟，真的是有靈驗」、「昨天柯去拜城隍廟，今天就被收押。」還有一票網友在Google評論上給新竹城隍廟五星好評，「太靈驗了！」

前民眾黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金兩案，先前裁定7000萬交保後，柯文哲閉門兩個小時辭黨主席、見父親陪伴半小時，接著跟母親拜城隍廟、見妹妹，而後2日遭台北地院二度裁定羈押禁見。

[廣告]請繼續往下閱讀...

沒想到，Google地標「新竹都城隍廟」和「新竹城隍廟」突然湧入大量好評，網友紛紛給五星評論，「城隍爺辦事效率高，神威顯赫」、「做壞事的人不要隨意嘗試XD」、「今天拜明天押，『銬北』也太靈驗」、「從今往後城隍爺你就是我老大！」目前兩個地標的星數分別為4.4、4.6顆星。

名嘴陳東豪則貼文表示，新竹城隍廟真的不能亂拜，「高虹安拜完城隍爺，一審有罪被停職。柯文哲拜完城隍爺今天（指2日晚間）被收押禁見。」不過，在高虹安一案中，高院判違憲後是中止審判。

另外，也有網友在Threads上直呼「城隍廟真的很靈驗」，幾年前妹妹和客人有官司，對方裝潢尾款不付就算了，還硬拗很多地方有問題，雙方打了很久官司，導致妹妹即使懷孕9個月，還是要因此跑法院出庭，結果最後卻有神奇展開，「我阿母到（台灣府）城隍廟找城隍爺訴苦，結果最後一次開庭，對方居然自己說溜嘴坦白。」