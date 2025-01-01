等101煙火拍錯棟「第1人稱視角」曝！正妹笑翻：大概300人看錯

▲拍錯棟第一人稱視角曝光。（圖／原PO授權引用）

記者鄺郁庭／綜合報導

台北101跨年煙火秀長達6分鐘，搭配Team Taiwan棒球英雄光雕秀，吸引不少民眾早早到附近卡位。Icu醫生陳志金今（1）日上午分享趣事，有一群人要等看台北101煙火，在跨年倒數完後，卻發現眼前的建築物並沒有任何花火綻放，才發現大家都看錯棟，全都朝著另一棟大樓在拍，讓陳志金笑翻，第一人稱視角也曝光。

一名正妹1日在Threads分享影片，「第一次去101跨年，結果…靠杯看錯棟了啦-..-」，直呼「預估看錯的人應該有300吧？沒事我們都一樣。」影片中可見，一大群人舉著手機拍著眼前的建築物，興奮倒數完後卻發現沒有煙火，反而是右手邊一棟建築物擋住的位置後方有火光。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這時就有人疑惑「為什麼沒有（煙火）？」「是怎樣啊？」一旁的人才恍然驚呼，「等一下！我們是看錯棟了」、「我們看錯棟了啦」、「那裡是微風南山！」接著就是此起彼落的「白癡喔！」「大家都在看這棟（微風南山）啦！」人潮也趕緊往前移動找真正的台北101。

影片在Threads吸引5.4萬人按愛心，許多人笑翻，「你不孤單，記得去年也有一模一樣的一群人」、「重點是這麼多人還ㄧ起看錯，這個也算跨年一個很難得的回憶吧」、「這種事每年都有，還有人還沒倒數就在數，然後引發從眾效應一堆人跟著數」、「2024最後一蠢和2025第一蠢同時完成。」