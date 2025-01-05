她怨《夜市王》毀了「南機場夜市」！在地人哀號：人潮像跨年

▲不少在地人抱怨，自從《夜市王》報導南機場夜市美食後，人潮就爆滿。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

實境節目《夜市王》宛如韓國《黑白大廚》，以台灣夜市攤販競賽為主題，開播以來受到觀眾支持，也捧紅不少夜市。近日有民眾抱怨中正區的南機場夜市被《夜市王》毀了，不僅人潮爆滿，物價也跟著變貴。

一名女網友近日在Threads上發文抱怨，直批「《夜市王》根本把南機場毀了！」以前一個小時可以從頭吃到尾，現在一個小時只買到一杯黑糖珍奶喝，「我真的大傻眼，到底是發生什麼事了？人多得像跨年。」從她上傳的照片來看，夜市主幹道被擠得水洩不通，每個攤位都擠滿排隊買東西的民眾。

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▲南機場夜市人潮爆多。（圖／Threads／@yix1020）

貼文引起熱議，網友也認為《夜市王》節目行銷成功，帶給夜市明顯人潮成長，「今天真的人潮多到很誇張…但好像對經濟成長也不錯」、「過幾個月退燒再去了」、「這個夜市真的會愛死這個節目。」還有網友指出，新北市永和的樂華夜市，也因《夜市王》人潮變得擁擠。

許多在地人也在底下留言崩潰表示，「南機場本來就不是觀光夜市，是中正萬華人買晚餐的地方，晚餐越來越難買，哭啊」、「看完臭豆腐好奇去吃了蒸臭豆腐，不難吃，但是我覺得沒必要花1個小時排隊」、「本地居民被迫要改地方吃晚餐，真的很不爽」、「真的是…在地人沒人權」、「除人潮成長，物價也開始跟著攀升，看來又一間CP夜市要消失了」、「以前燒餅還不太用排隊，現在排滿滿。」

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