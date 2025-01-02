台人才懂！搜Whoscall「跳出中文名」　3字全笑翻：這諧音太狠

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

手機軟體「Whoscall」十分方便，可以替使用者過濾來電。就有網友搜尋Whoscall，看到軟體的中文名稱忍不住笑出來，「居然很多人不知道Whoscall叫『象卡來』嗎哈哈哈哈哈！我愛死台灣人的諧音哏了哈哈哈！」貼文引發熱論，一票台人也笑翻，「這諧音太狠」、「好讚的幽默感，象卡來（台語）=誰打來。」

有網友在Threads貼出截圖，圖中是Whoscall的連結文字「Whoscall 象卡來市話版│家中防詐神器！全台首推！」文中笑呼，「居然很多人不知道Whoscall叫『象卡來』嗎哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！我愛死台灣人的諧音哏了哈哈哈哈哈哈！」留言處還有網友補上「總公司叫『走著瞧』。」

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話題一出引發熱論，一票台人也笑翻，「現在知道了，我要笑死」、「一開始滿頭問號，直到我一個一個字唸出來」、「你Po我才知道，也太可愛」、「看來我台語真的不好，延遲了40秒才笑」、「過陣子會有『哇卡萊』嗎？太可愛了。」有趣的是，貼文釣出Whocall在下方留言，「象卡來 哇攏災，要台灣人放棄諧音梗已經Taiwan了…」

值得注意的是，以陌生來電辨識軟體「Whoscall」打出名號的Gogolook（走著瞧-創，6902），正式在Android、iOS雙平台釋出免費AI新功能「詐騙訊息檢查」，透過AI防詐辨識技術偵測詐騙，用戶只需「截圖」就能透過Whoscall初步辨識疑似詐騙資訊，遠離詐騙陷阱。