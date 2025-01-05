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軍公教加薪3%未入帳？　王鴻薇舉圖表打臉林楚茵：看抖音看到傻

▲▼國民黨團召開 性騷名醫難逃 總統府撐腰 狼爪可以肆無忌憚 記者會 王鴻薇 廖偉翔 徐巧芯 洪孟楷 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委王鴻薇 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

今年軍公教加薪3％，但3日薪資入帳日，許多軍公教人員發現薪水沒調，影響約73萬人，綠委林楚茵日前對此表示，加薪的3%須等到今年度總預算三讀後才會補發，「藍白是始作俑者。」國民黨立委王鴻薇今（5日）晚間拿出圖表回擊，近年4次加薪都沒有在1月3日入帳，林楚茵身為多年資深立委，不會不知道，「難道是看抖音看到傻了？」

王鴻薇表示，今年軍公教加薪3％是立法院在野全力支持的政策，沒想到林楚茵竟然以1月3日入帳沒調整，來造謠攻擊與預算三讀有關，簡直是荒謬至極！以林楚茵的年資，這樣的說法與發言，不是笨就是壞，不要整天看抖音，搞到自己連預算都忘記流程。

王鴻薇指出，林楚茵這種低劣的謊言，其實很簡單就能破解，只要翻開中央政府總預算三讀日期及公務人員加薪的實施日期，就清清楚楚，2018年開始算起公務員有加薪的年份共4次，分別是2018年3％、2022年4％、2024年4％以及今年的3％，前三次總預算三讀通過後，實施日期分別是2月5日、2月18日、1月8日，7年來都沒有在1月3日入帳過。

▲王鴻薇拿出歷年紀錄。（圖／王鴻薇提供）

▲王鴻薇拿出歷年紀錄。（圖／王鴻薇提供）

王鴻薇續指，按照林楚茵的說法，過去民進黨執政8年怎麼都沒在1月3日實施過，還是要告訴大家，過去民進黨多數都不審預算愧對軍公教嗎？相信只要領過加薪的公務員都看得懂，林楚茵難道是看抖音看到傻了？

王鴻薇批，林楚茵當然不是傻子，身為多年資深立委，當然不會不知道這種常識，其的目的很簡單，就是為了自身的政治利益，用謊言建立的政治語言，要激起軍公教毫無意義的社會對立，把軍公教族群當作棋子來讓國家內耗，「林楚茵的所作所為就是純粹的惡意。」

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