柯建銘被控投資陸　游淑慧再爆「曾提凍結台獨黨綱」：投名狀？

▲柯建銘。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨立委徐巧芯4日指控，民進黨團總召柯建銘透過隨扈彭智青投資中國大陸，欠錢被發函要求還款，秀出單據，砲轟柯建銘才是真正的「中共同路人」。國民黨台北市議員游淑慧5日再補充道，2013年民進黨舉辦最終場對中政策擴大會議，柯建銘突拋出「凍結台獨黨綱」，雖最後未做成結論，但質疑「為錢進大陸的投名狀，這個心意顯然相當真誠」。

面對徐巧芯爆料柯建銘透過隨扈投資中國大陸，而且欠款不還一事，游淑慧5日於臉書表示，「彭智青2013年的兩岸投資大計是個人小事，柯建銘2013年的兩岸新論述才是大事！」

游淑慧提及，2013年12月26日，民進黨舉行最終場「華山會議」對中政策擴大會議，當時黨團總召柯建銘在會中拋出震撼彈，說台獨黨綱已完成階段性歷史任務，民進黨應考慮正式宣告凍結台獨黨綱，以告別舊時代，為民進黨兩岸政策形塑新時代的世界觀與格局。

游淑慧稱，據當時與會轉述，擔任會議主持人的柯建銘，臨時發給與會者一份以「新世界觀下的民進黨兩岸政策」為題的書面意見，並註明此文僅代表他個人意見。會中不少民進黨人士驚訝、覺得突兀提出質疑，甚至有人打斷討論，以該案不在議程內為由建議「忽略」此提案，最後會中並未做成結論，時任黨主席蘇貞昌也馬上澄清這是柯的個人意見。

游淑慧說，儘管黨內貶多於褒，但大陸國台辦卻馬上肯定，表示「柯是有識之士，提出凍結台獨黨綱主張，是一個積極訊號。」但請問當時在黨內沒有討論、沒有預知的前題之下，柯建銘為何突然膽敢拋出顛覆民進黨神主牌的主張？「做為錢進大陸的投名狀，這個心意顯然相當真誠」。

游淑慧強調，政策主張並身體力行，兩岸通商是福國力民，柯建銘無需害羞更無需動怒，「但如果是好賺時想過去賺，喊凍結台獨；不好賺了賺不到，又高舉台獨。把台獨論述和兩岸關係玩兩面手法，就太沒品了」。