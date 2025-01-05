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3理由力挺柯建銘當萬年總召　國民黨：讓民進黨跟他一起近黃昏

▲▼ 民進黨立院黨團召開 窮盡一切可能 救台灣 記者會 柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨立院黨團總召柯建銘拋「雙罷」戰場，透過臉書發七千字長文，揚言不只要改選、罷免立法院正副院長韓國瑜與江啟臣，41位國民黨立委也要罷掉，並透過公投解散國會，稱國民黨怕他再任總召，國民黨害怕柯建銘的戰鬥力。國民黨今（5日）諷刺，國民黨絕對不怕柯建銘擔任總召，讚柯建銘是武勇雙全、文采風流、仙福永享之人，呼籲民進黨主席賴清德「頭可斷，血可流，唯有柯建銘總召不能換。」

國民黨表示，祝福柯建銘擔任民進黨團總召，如果非要給這份祝福加上一個期限，希望是一萬年，就像柯建銘引用李商隱的詩，自比「夕陽無限好，只是近黃昏」，以七旬老翁之姿，在世界中心呼喊著自己很成熟，這種尷尬的場景，國民黨也只能衷心祝福，因為現況下，讓柯建銘繼續崩潰暴走，不僅老柯近黃昏，民進黨也黃昏。

國民黨解釋，祝福柯建銘擔任總召的理由有三，首先，柯建銘是武勇雙全之人，本屆新國會以來，柯建銘可說是曠古絕今，表演了執政黨的黨團總召意圖率領群眾衝進立法院；柯建銘領導的民進黨也多次暴力霸佔主席台，不惜破壞國會窗戶及公物，禁止國會正常討論及投票。這種就算自己講話不清楚，就禁止他人正常溝通，投票怕輸就動手動腳的武勇，連中華民國國軍欠你一份國軍入伍志願書。

國民黨續指，理由二，柯建銘是文采風流之人，柯建銘深夜發表七千字的挑戰書，不僅對自己曠世功績進行老王賣瓜，甚至大秀文采，表演邏輯矛盾的筆法。柯建銘全文猛批國民黨逕付二讀，卻渾然忘記過去八年民進黨柯建銘擔任總召期間，2016年勞基法修法一分鐘送出委員會、2017前瞻計畫也曾直接由邱議瑩送出委員會，甚至2019年公投法修法民進黨突襲逕付二讀，柯建銘還洋洋得意稱，「做得非常好、優秀的戰術。」此等厚顏無恥，前後矛盾，可說是為文學獻身，簡直是連諾貝爾奬也欠你一座文學奬。

國民黨酸，理由三，柯建銘是仙福永享之人，柯建銘任職總召不少運籌帷幄之舉，縱使民進黨在基隆惡罷遭遇慘敗，但柯建銘仍準備用嘴砲的方式罷免國民黨全部區域立委，畢竟喜歡嘴砲的人，運氣不會太差。柯建銘在兩個會期讓民進黨在立法院節節敗退，不僅如此旗下黨團還鬧出力挺韓國總統尹錫悅戒嚴，讓民進黨team戒嚴之聲響徹全球，丟臉丟到韓國去。柯建銘這種難堪戰績，至今還能坐享總召，可謂仙福永享，民進黨理應為柯建銘在韓國立一座的豐碑。

國民黨強調，柯建銘豈止是近黃昏，甚至能改變了黃昏，有他在民進黨都心跳到不行；他是空氣，但是說話卻像放廢氣；他是陽光，但是臉皮厚到骨子裡。國民黨呼籲民進黨主席賴清德，頭可斷，血可流，唯有柯建銘總召不能換。

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