「雙罷」破賴清德和解假面　李彥秀：柯建銘要證明立院他說了算

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨團總召柯建銘昨日召開記者會時提出，要罷免立法院正副院長韓國瑜、江啟臣，包括國民黨41席區域立委也都要罷掉的「雙罷」概念，但民進黨中央則以罷免為各地公民自發，並沒具體討論回應。國民黨立委李彥秀今（5日）對此批評，柯建銘言論等於是撕破民進黨提出和解的假面具。

李彥秀表示，柯建銘做了16年民進黨的立院總召，從「大法官人事同意權」到「提出雙罷概念」，不僅是要讓外界看到「誰才是民進黨立院的老大」，更是柯建銘要向賴清德宣示「黨團自主的主權」，昨日柯建銘看似獨白的記者會，其實背後也反映不少民進黨委員的心聲，除了面對朝小野大的政治結構，顯然，總統賴清德還沒學習與國會的相處之道。

「薑果然是老的辣！」李彥秀諷刺，柯建銘出手，都是看準情勢，精準打擊，一方面撕破了民進黨和解的假面具，另一方面，也是直指民進黨權力核心，昨天柯建銘一席「罷免韓國瑜後，依據立院內規，由最資深的立委（柯建銘）主持」，就是再向高層喊話「立法院，柯建銘說了算。」

李彥秀指出，柯建銘喊出雙罷，與其說是立院與黨中央的「兩手策略」，不如說是賴清德面臨「進退維谷」的困境，缺乏整體執政的大戰略，邊談邊打、立場反覆，不僅徹底激怒在野黨，黨內同志也不知道「為誰而戰，為何而戰」，缺乏政策願景，沒有溝通協調技巧，拿不出具體的施政亮點，也完全看不到新人新政的氣象，上任短短七個多月，民意支持度也始終未見提升，黨內不同力量也蠢蠢欲動。

李彥秀認為，突如其來的「雙罷說」，也讓罷免團體炸鍋，也對後續的罷免活動投下了「深水炸彈」，深綠獨派當然開心「民進黨終於動了起來」，然而，民進黨的公開介入，也打開了潘朵拉的盒子，讓號稱公民行動背後的政治力量攤在陽光下，更讓中間選民看清背後的政治目的。

李彥秀強調，面對民進黨覆議、釋憲、公投、罷免的各種法律與政治手段，國民黨當然都會有沙盤推演，「全世界只有民進黨與尹錫悅當家還天天鬧事」，選舉時，天天喊著要拚經濟、拚民生，拿到執政權卻天天想著拚選舉、搞鬥爭，讓台灣陷入無窮盡的對抗與衝突之中。

李彥秀呼籲，民進黨作為執政黨，賴清德當然要負起完全的責任，國民黨不怕戰，更會勇敢的應戰。「更大的民主」就是尊重民主的程序，而不是進行民粹仇恨動員，讓台灣陷入綠色威權的恐懼之中。

