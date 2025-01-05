爆青鳥咒藍委「全體死亡」　徐巧芯：是否跟嘲人父喪異曲同工？

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨前主席柯文哲涉京華城涉貪案再度遭羈押，民眾黨代理主席黃國昌日前憔悴、蓄鬍現身，遭綠營嘲諷，事後黃國昌則自爆是遭逢父喪。對此，國民黨立委徐巧芯在指出，對照十年前類似事件，指出民進黨的態度已大不如前，且側翼「青鳥」近期更製圖詛咒民眾黨立委黃國昌和國民黨立委全員死亡，綠營卻無人問責。

徐巧芯透過臉書發文回顧，2014年時任民進黨立委陳歐珀在前總統馬英九母親秦厚修喪禮上的不當行為，當時馬家雖表明一切從簡，不設靈堂也不舉行公祭，陳歐珀仍不請自來並要求馬家回禮，更嗆聲「當了總統也要懂禮俗」，事件發生後，民進黨立即批評陳歐珀行為不當並交由黨團議處，陳歐珀也在兩天後公開鞠躬道歉。

徐巧芯感嘆，10年後的今天，嘲諷黃國昌儀表及神情的政治人物與無良名嘴，沒有道歉也無人問責，實在太荒謬了。而台北市議員苗博雅雖然道歉，卻持續聲稱是側翼帶風向，「好像若黃父並未離世，嘲弄他人外表就很合理一樣。」

▲青鳥製圖「詛咒國民黨的立委全員去S」。（圖／徐巧芯提供）

徐巧芯續指，民進黨揚言罷免國民黨所有立委，而支持者青鳥的作法就製圖「詛咒國民黨的立委全員去S，是不是跟嘲人父喪的事異曲同工？」但她自己則看很開，至少她跟羅智強的紙紮娃娃還算可愛。