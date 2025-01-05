開桌遊店淪砲房！百萬網紅又爆廚房性侵甜點師　遭判3年10月

▲擁有百萬粉絲的知名部落客，因強制性交遭判3年10月。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／報導

曾擁有百萬粉絲的余姓知名部落客，去年被媒體爆料劈腿多名女子，還將自己開設的桌遊店當「砲房」，邀約女客、女粉店內激戰，並利用監視器偷拍性愛過程挨告。如今又爆出他在店內廚房2度性侵女甜點師，被台北地院依犯強制性交罪，處3年10月徒刑。可上訴。

判決指出，余男在2017年8月玩交友軟體「weTouch」，認識女子小安(化名)，兩人見面約會數次後，余男於2020年8月雇用小安，在他位於萬華區的桌遊店內製作甜點，同年9月25日深夜打烊時，余男看小安還獨自在廚房做甜點，竟從背後伸手捏了捏小安肩膀並貼近，小安見狀離開廚房迴避。

沒想到余男緊跟在後，等小安回到廚房後，余男不顧小安表示「我在忙」、「我有男友」、「不要這樣」、「不要碰我」，同時用手臂阻擋、反抗，余男嘴上說「不要讓男友知道就好」，就以雙手抱住小安，並強吻小安頸、耳、臉頰，強行猥褻、指侵得逞，而後見小安全身僵硬不敢動彈，丟下一句「好啦，對不起」，就自行離開廚房，約10分鐘後回到廚房，再度不顧她反抗，又強行指侵1次。

全案審理時，余男辯稱他和小安本來就有親密關係，而且事隔多年，他已經不記得當晚發生的事情，但他的店營業時間很晚，可能有客人玩到凌晨，且店內沒有鐵門、有大面落地窗，在工作場所外，還可以直接看到小安在廚房製作甜點，店面又在住宅區，如果有呼救聲，鄰居都能聽到，他和小安只是商業合作關係，沒有固定上班時間和薪資，小安也能直接離開現場，他不可能冒著風險性侵她。

余男律師也表示，小安對於有沒有反抗陳述矛盾，且就小安的證詞來說，她只是撇頭或把雙腿夾緊，並沒有積極拒絕，所以余男無從得知她的意願。他推測小安提告，是因為對過去合作過程不悅，後來又看到余男的負面新聞，回憶起過往更加厭惡，就算余男令人討厭，是渣男，性愛關係浮濫，也不代表余男友有做這件事。

小安的室友則證稱，小安曾在半夜哭著表示她被工作場所的老闆性侵，講到傷心處還笑著流眼淚，讓她看了相當驚嚇，感覺小安很想表現出「這一切都沒什麼」的情緒，有種心灰意冷的感覺。另外根據小安和朋友的訊息，也顯示小安在案發後很憤怒，覺得自己廉價，甚至開始檢討自己是否有讓余男覺得是暗示的地方。

法官檢視相關證據和證詞，認為余男和小安互動並無親密關係，且余男在偵訊時被問及是否從後面捏小安肩膀等動作時，小安是否有反應不要碰她，余男回應「我們平常都有一些親密行為，應該有」，更能證實小安的控訴，審酌余男在偵訊時不利於己的供述、法院準備程序不爭執在場的陳述等等，都能作為補強證據，判定余男犯行屬實，審酌他開店月收入約10萬、目前與女友同住等情，依犯強制性交罪，處3年10月徒刑。可上訴。

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