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建中生吃麥當勞　律師喊可以吃「但1舉動錯了」！網點頭：太白目

麥當勞。（圖／資料照）

▲建中生揪團吃麥當勞。（圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

麥當勞爆發主管性侵案，但是一群建中學生卻揪團買麥當勞，還PO網炫耀遭炎上，引法後續一連串爭議。對此，「法老王」王至德律師表示，很多人都搞錯重點，重點不在建中學生揪團吃麥當勞，而是「PO上網的挑釁行為」。

律師「法老王 - 王至德律師」在臉書發文，關於建中生吃麥當勞一事，很多人都搞錯重點，重點根本不在學生揪團去吃麥當勞，「而是揪團去吃麥當勞，然後PO上網的挑釁行為，重點在挑釁行為」。

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王至德律師拋出疑惑，不太理解為什麼可以拿個人的行為來評價整個團體？為什麼學長認為自己有權力，對從未見過面的學弟進行制裁？「他們有對這些學弟們付出什麼關懷，或是教育的行動嗎？」若是以一般民眾的身分去發動制裁，「為什麼要特別強調自己是學長？」

文章掀起討論，網友紛紛點頭認同，「吃就吃，低調買來吃就好，還貼上網在那囂張什麼」、「挑釁行為，不可取」、「其中有個建中生寫道『沒有女權的世界真好』」、「想吃就自己買來吃一吃就好，幹嘛PO文告訴所有人」、「不是不能吃，但這種敏感期就不適合發文，為了流量需要這麼白目嗎？」

對此，建中校方也公開向社會大眾表達歉意，針對這起事件進行瞭解，並召集導師、學務與輔導人員討論，也已經聯繫當事學生的監護人共同協助。學校將視調查結果啟動教育與輔導機制，協助學生正視錯誤。

建中表示，校方期盼學生關心社會議題，但同時也希望學生能秉持尊重與同理心，以理性和謹慎的態度參與公共討論，不可煽動對立或忽視社會責任。校方深知肩負之教育責任重大，為防止類似事件再度發生，將持續深化品格教育與性別平等教育。

本文獲「法老王 - 王至德律師」授權轉載。

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