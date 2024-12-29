「不道歉將傷害學生」建中4度接獲恐嚇信！警增派人手支援校安

▲建中接獲4封恐嚇信、轄區中正二警方增派警力維安。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

北市某間麥當勞速食店爆發性侵案件引發民眾抵制、北市建國高級中學學生在事發後購買麥當勞還PO網炫耀「沒有女權的世界真好」，結果引發超多網友憤怒撻伐。據了解，建中某班級帳號在社群網站Threads上傳麥當勞購買食物照片照炫耀，事後引發校方緊急發道歉聲明，表達學生已知嚴重姓、會深刻檢討反省。27日晚間，校方接獲恐嚇電子郵件，指稱學生太囂張「學生要出面道歉，不道歉將要傷害學生」，校方當晚向轄區警方報案。





中正二警方表示，轄區建國中學27日晚間接獲歹徒傳送電子郵件，研判是氣憤民眾所為。據了解，原本校方報案時只接獲1封電子郵件，後來隔天又連續接獲3封要求學生出面道歉、否則揚言傷害學生的恐嚇電郵。校方遭歹徒4度恐嚇，警方也不敢大意，增派警力支援校安。

警方接獲報案後，加派警力投入校周邊維安勤務，增加巡邏警力守望密度；另調閱資料研析，積極偵辦，儘速追緝涉案犯嫌。

據了解，歹徒使用Gmail郵件服務器寄發兩封恐嚇電郵，警方研判應該是人頭帳號或使用跳板VPN所為，轄區中正二警方已會同台北市刑大科偵隊、鎖定犯案帳號向GOOGLE公司調取歹徒上網IP。警方也藉此案例呼籲：網路討論時事應保持理性冷靜，切勿因一時情緒而做出違法行為。本分局將配合學校執行安全防護，以維護學生及校園安全。

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