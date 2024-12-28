建中生買麥當勞PO網「引明星學校仿效」　南一中學生會說話了

▲對於高中生仿效建中生買麥當勞PO網，台南一中學生會做出回應。（圖／翻攝自台南一中學生會，點圖放大）

記者郭玗潔／台南報導

麥當勞爆發主管性侵案，導致一名打工少女在離職後輕生亡，引爆強烈輿論。然而一群建中學生在此時揪團買麥當勞，並將照片PO網炫耀「中午揪團騎腳踏車去吃麥當勞」，引發大批網友批評。同時，台南一中、高雄中學也傳出有學生刻意效仿，做出類似的行為，對此，台南一中學生會發表聲明稿，強調尊重學生發表自身觀點，但反對學生以學校名義發表個人言論，造成校譽損害。

臺南一中學生會發表聲明稿，表示近日有同學於Threads平台發表「支持麥當勞」的相關言論，導致外界對學校產生誤解，並對校譽造成影響，學生會特別作出三點聲明：

學生會指出，作為一個重視多元意見與自由表達的學生組織，學生會尊重同學表達自身觀點和想法，但強烈譴責同學貿然使用學校名義發表個人言論，損害校譽。

其次，學生會請同學們在發言前，應先了解事情脈絡，並審慎思考個人行動的後果和影響，發表言論時應清楚言論的影響力和社會責任。

最後，學生會也強調，學校會對此做出後續處理，將推動校內相關的教育，透過辦講座、展覽等活動，鼓勵同學用更理性、負責的態度參與公共討論。

學生會呼籲，希望大眾能以更全面的視角看待此事件，理性分辦個人言論與校方立場的差異。學生會將與校方、同學們共同努力，營造多元、尊重、負責的言論環境。