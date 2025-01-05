戀童男進小學服替代役侵犯2女童　假釋後又性侵國中女21次！

▲彰化邱姓男子有戀童傾向，性侵2女學童後遭判刑，假釋出獄3年又性侵少女。（示意圖／取自免費圖庫pxhere）

記者郭玗潔／彰化報導

彰化邱姓男子早在2011年在國小服替代役時，就曾性侵、猥褻2名女學童，兩案合併判處9年4月徒刑，邱男入監後，經法務部矯正署彰化監獄治評會議通過，認定邱男再犯危險降低，在2020年11月獲得假釋，僅過了3年邱男又犯案，強行性侵1名國中少女21次，彰化地院審理，依21個成年人故意對少年犯強制性交罪，合併執行8年徒刑。檢方和邱男都上訴被駁回。可上訴。

判決指出，邱男在2023年12月底，透過交友軟體「檸檬」認識國中少女小花(化名)，並在去年1月14日得知小花單獨在家後，藉故到小花家中聊天，再趁機強脫她衣服硬上。事後邱男又藉口購買宵夜、帶點心探望等理由，頻頻約小花在她家1樓和附近倉庫空地見面，邱男不顧小花一再表示不願意發生性行為，仍違反她意願性侵，又得逞17次。

小花一再隱忍，直到去年5月17日向邱男表示不願意見面，邱男仍繼續傳訊騷擾、恐嚇要毀掉小花，逼小花到住家後方倉庫空地，再度性侵她3次。直到小花的老師察覺有異，通報學校處理，全案才曝光。

法官審理時，發現邱男早在2011年在花蓮某國小服教育替代役期間，就曾猥褻校內女學童，又對另一名女學童強制性交、猥褻，兩案多罪合併執行9年4月確定，邱男入監執行後，於2020年11月9日假釋，不到5年內又再度犯罪，已構成累犯。

法官指出，邱男幼時父母雖因家暴離婚，但邱男哥哥處在相同成長環境，仍可以穩健就職、組織家庭，因此成長環境並非邱男卸責的理由，而且邱男在保護管束期間，經檢察官告誡禁止接近未成年女性或和她們獨處、有不當肢體接觸，而邱男也安然度過，順利假釋期滿，可見他有控制自己不違法的能力。

法官認為，邱男過去的加害對象都是未成年女學童，手段皆違反對方意願，且在前案假釋付保護管束期間，心理師已發現求男可能有「異性戀童」傾向，犯罪模式相當固著，當外在拘束力量減弱時，邱男便再度犯下本案，明顯有相當危險性。而邱母雖表現出對兒子的關懷，家庭功能並未完全喪失，但顯然不足以防止邱男犯案，應加重刑度，且在刑滿前確實評估有無強制治療的必要，以避免有下一個加害者。

法官判定，邱男不顧少女還在念國中，也沒意願當他女友，就自行藉口交往，一再將少女當成洩慾對象，對少女身心造成強大傷害，少女父親也表示難以原諒邱男，而邱男雖坦承犯行，並當庭對少女父親道歉，但難認有實質彌補作用，依21個成年人故意對少年犯強制性交罪，合併處8年徒刑。檢方和邱男都上訴，遭駁回。還可上訴。

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