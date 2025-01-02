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3噁男加入「色淫師群組」性侵女童還拍片　她2幼妹一旁玩手機

▲▼女孩，女童（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲Telegram「色淫師」群組分享少女、女童性愛片，陳姓工程老闆3人被逮。（示意圖，和當事人無關／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／苗栗報導

苗栗陳姓男子平時是工程行老闆兼義消，也是Telegram「色淫師」群組成員，他上網認識未滿12歲女童後，再媒介女童給群組內的男子阿達和鄭姓男子，由2成員各自性侵女童後，將過程拍成影片讓他觀賞。全案曝光後，3人皆依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪判刑，陳男犯2罪各處3年8月、4年徒刑，阿達犯5罪各處1年6月到4年2月徒刑不等，鄭因犯對於未滿14歲之女子為性交等3罪，合併處4年8月徒刑。可上訴。

判決指出，陳男為Telegram「色淫師」群組成員，他透過交友軟體Lemo，找到一名未滿12歲的女童小花(化名)，以金錢利誘她同意拍攝性影像，並將小花介紹給群組成員自稱攝影師的阿達，與自稱攝影助理的鄭姓男子。

阿達和鄭男於去年6月19日中午，將小花載到馬路邊樹蔭下，在車內猥褻、性侵，並將過程拍成影片、照片，傳給陳男觀賞。阿達又頻頻傳訊給小花說「如果要拍3500的，希望可以放大膽一點比較好喔」、「全身、胸部、下面。撥開、露臉」等語，讓小花自拍私密照，鄭男也在同月22日以試鏡為由，要求小花自拍裸露下體、胸部及性影像，還與小花性交並拍攝影片，也傳給陳男、阿達觀看。

同月25日，陳男又透過Telegram指示阿達，要他讓小花換上制服後，拍攝「國小生約砲」、「穿制服口」等主題性影像，鄭男隨即開車載阿達、小花和小花的2個妹妹上摩鐵，他一邊看顧小花2個妹妹在房間內玩手機遊戲，一邊準備好手機、相機及攝影機，拍攝阿達和小花在床上性交，並傳給陳男觀看。

全案經苗栗地院審理，法官判定3人犯行屬實，且陳男有妨害性自主前科，阿達有違反兒童及少年性剝削防制條例前科，但皆未能改過，2人在犯罪後雖始終坦承犯行、但因在押，以及小花母親拒絕調解，並未和被害人達成和解。

法官審酌陳男經營工程行，平常擔任義消，家中祖父、父母皆罹癌，妻子也即將生產，依他犯媒介使兒童被拍攝性影像罪、教唆對於未滿14歲之女子為性交罪，各判3年8月、4年徒刑。另阿達為電子工程師，未婚、月收入約5、6萬等情，也依他犯加重強制性交等5罪，各處1年6月到4年2月不等徒刑，由於2人另涉多案偵查中，需等罪數全部確定後，再合併定應執行刑。

另從事食品業務的鄭男，則因犯對於未滿14歲之女子為性交罪、交付兒童性影像罪、幫助對於未滿14歲之女子為性交，合併處4年8月徒刑。可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪,請撥打110、113。

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