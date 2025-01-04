站大門正哨卻偷溜回去睡覺　阿兵哥睡10分鐘被判刑2個月

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿榮（化名）2022年4月間在陸軍服役，卻在擔任所屬營區大門正哨勤務時，偷偷離開哨所，跑回待命班寢室睡覺，結果10分鐘後就被抓包，還因此吃上官司。橋頭地院法官日前審理此案，並依廢弛職務罪判處阿榮有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元。

▲阿榮擅自離開哨所，偷溜去睡覺。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿榮原本是現役軍人（現已退伍），服役期間他奉命擔任所屬營區的大門正哨，負責人員、車輛進出管制及營區安全維護等事宜，他卻在2022年4月某次值勤時，擅自離開哨所，跑回待命班寢室睡覺，結果只睡了10分鐘，就被安全士官抓包並通報相關單位處理。

阿榮到案之後坦承全部犯罪事實。檢方認為，阿榮觸犯陸海空軍刑法第34條第1項之哨兵廢弛職務、同法第35條第1項之擅離勤務所在地等罪嫌，訊後依法對他提起公訴。

橋頭地院法官表示，阿榮在執行勤務時擅離哨所，並進入待命班寢室睡覺，棄營區安全於不顧，行為確實不妥，考量到他已經坦承犯行，加上離開哨所的時間不長，該營區也沒有出現重大危安問題，最終依陸海空軍刑法第34條第1項之廢弛職務罪，判處他有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元，全案仍可上訴。