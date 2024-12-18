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社會 社會焦點 保障人權

駕駛「20年後再度酒駕」辯已收斂　法官打臉：根本泥醉狀態

記者黃翊婷／綜合報導

駕駛阿輝（化名）事隔20年再度因為酒駕被抓，他不滿檢方不讓他易科罰金或易服社會勞動，便指揮入監執行，因此向法院提出聲明異議。不過，橋頭地院法官認為，阿輝這次酒駕被查獲時，吐氣酒精濃度高達每公升0.95毫克，還自撞分隔島，可見當時他已經達到失控泥醉狀態，若不入監執行恐怕難以達到嚇阻效力，因此裁定駁回。

▲汽車,方向盤,交通,行人地獄,斑馬線,馬路,紅燈,路口,轎車,車頂,車輛。（圖／ETtoday資料照）

▲阿輝聲稱自己已經有所收斂，但法官不採信。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

阿輝主張，今年他因為酒駕事件被法院判處有期徒刑4個月，併科罰金1萬元確定，檢方卻不讓他易科罰金或易服社會勞動；他上一次酒駕被抓是在20年前，行為已經有所收斂，況且這次酒駕僅自撞安全島，沒有造成他人傷亡，也沒有嚴重影響公共安全，執行檢察官的裁量過程及論理顯然有瑕疵。

阿輝接著表示，今年10月他開始接受自費酒癮戒癮治療，加上家中有年邁長輩需要照顧，因此決定提出聲明異議，希望法官能准許易科罰金或易服社會勞動。

不過，橋頭地院法官認為，阿輝自稱已經有所收斂，但他這次酒駕被查獲時，吐氣酒精濃度高達每公升0.95毫克，還自撞分隔島，可見當時他已經陷入失控泥醉狀態，難以認定他確實有從「前次酒駕事件」中記取教訓，若不入監執行，可能會再次造成不特定用路人生命、身體、財產的巨大風險，也難以維持法秩序。

法官表示，執行檢察官實已經考量過阿輝的違法情節、再犯的高度危險性、對公益的危害性，經審酌個案情形之後，才否決准許讓他易科罰金、易服社會勞動，並無逾越法律授權，難認執行檢察官的執行指揮有何不當，最終不採信阿輝的說詞，裁定駁回，全案仍可抗告。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒；飲酒過量，有害健康。

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