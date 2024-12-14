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疑妻外遇嗆斷手腳筋「我10幾年要關沒差」　夫後悔求減刑被駁回

記者黃翊婷／綜合報導

人夫阿榮（化名）因懷疑妻子與男性友人Ａ發生婚外情，2021年間竟傳訊息恫嚇要對A男和妻子不利，包含「抓到我一定砍他手腳筋」、「我也不差這一條，我後面還有10幾年要關，真的不差這一條」等等，因而挨告，一審被依恐嚇危害安全罪判處有期徒刑4個月；他提出上訴要求減刑，並承諾絕不再犯，但日前被橋頭地院二審法官裁定駁回。

▲▼ 監獄。（圖／CFP）

▲阿榮懷疑妻子外遇，竟放話要對妻子和友人A男不利。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿榮因為懷疑妻子與A男發生婚外情，2021年12月間透過通訊軟體傳訊息給岳母，放話要對A男和妻子不利，包含「那男的現在躲起來了，抓到我一定砍他手腳筋」、「XX（妻子）知道我槍很多，刑期我也不差這一條，我後面還有10幾年要關，真的不差這一條」、「要把事情搞大我沒差，她（妻子）的照片我一定印成傳單到處貼」等等。

除了上述恫嚇的訊息之外，阿榮還傳送砸毀A男汽車的影片給岳母。岳母見狀立刻將對話截圖傳給女兒，再由女兒報警處理。

阿榮一審被法官依恐嚇危害安全罪，判處有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元；他不滿判決結果並提出上訴，強調自己是因為一時意氣用事而觸法，事後深感後悔，也願意承諾絕不再犯，況且此事沒有真的造成傷害，事發隔日他就與A男達成和解了。

不過，橋頭地院二審法官認為，縱使阿榮沒有對被害人造成生命、身體上的傷害，但他的行為仍讓被害人感到恐懼，顯然已經產生危害，因此不採信這部分的上訴理由。

至於和解的部分，法官表示，阿榮在言詞辯論終結之前，都沒有陳報任何與被害人洽談和解的相關資料，自然也無法做出有利於他的量刑考量，最終裁定駁回，全案確定。

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