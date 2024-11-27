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社會 社會焦點 保障人權

嫌警態度差派出所內飆罵五字經　醉男獲無罪

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿豪（化名）今年3月間喝醉酒被警方帶回派出所執行保護管束，卻因不滿警員態度欠佳，當場飆罵「X你娘XX」，因而挨告。不過，橋頭地院法官日前審理此案，認為阿豪只是個人修養不足，過程中並未做出其他干擾警員執行公務的肢體行為，最終因證據不足判他無罪。

▲▼警察,警車。（圖／CFP）

▲阿豪認為警員態度欠佳，竟飆罵五字經。（示意圖／VCG，與本案無關。）

檢方認為，阿豪今年3月間因為酒醉被警員帶回派出所進行保護管束，他卻在保護管束的過程中，於派出所內用五字經髒話「X你娘XX」飆罵警員，涉犯刑法第140條第1項對於公務員依法執行職務時當場侮辱罪，因而依法將他起訴。

事後，阿豪對於自己酒後的脫序行為坦承不諱，但強調當時之所以會罵警員，是因為警員態度欠佳。

橋頭地院法官認為，阿豪在警員執行保護管束的過程中，以口頭言語方式辱罵警員，目的是想抒發不滿的情緒，並未做出其他干擾警員執行公務的肢體行為，尚不至於妨害警員繼續執行公務，客觀上也無從認定他的行為已達到足以影響警員執行公務的程度。

法官表示，阿豪的行為雖然不可取，但從現有證據看來，難認他的主觀目的是為了妨害公務，再參酌司法院憲法法庭2024年憲判字第5號判決意旨，顯然也與刑法侮辱公務員罪的構成要件不符，最終因證據不足諭知阿豪無罪，全案仍可上訴。

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