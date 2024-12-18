只差7天！毒犯驗尿陽性　1原因獲判無罪

記者黃翊婷／綜合報導

林姓男子過去有毒品前科，今年5月間經驗尿檢測呈現陽性，被檢方依法起訴。然而，檢警強制驗尿時，林男已經不是毒品危害防制條例第25條第2項所列管的定期採尿人口，橋頭地院法官認為尿液檢驗報告屬於未依法定程序取得的證據，無證據能力，最終裁定林男無罪。

▲林男坦承吸毒，驗尿結果也呈現陽性，最後卻獲判無罪。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

檢方在判決書中主張，林男過去有毒品前科，2022年5月23日才執行完畢，今年5月30日他經警方採集尿液送驗，結果呈現可待因、嗎啡陽性反應，訊後依毒品危害防制條例第10條第1項之施用第一級毒品罪嫌將他起訴。

林男則辯稱，他確實曾在今年5月30日吸食海洛因，但警方採尿的時間點，他已經不是毒品列管人口，警方卻將他強制帶走，「我不確定警察這樣做有沒有違法」。

橋頭地院法官認為，依法規定，針對毒品列管人口，警方可以定期或在有事實可疑施用毒品時，以書面通知當事人驗尿，若無正當理由不到，可以報請檢方強制送驗；雖然林男經通知未到場接受驗尿，但警方強制採驗尿液時，他已經不是毒品列管人口（林男的列管期間為2022年5月23日至2024年5月23日）。

法官表示，警方對林男採尿送驗並無法律依據，取得的尿液檢驗報告屬於未依法定程序取得的證據，經權衡法則判斷之後，認定為無證據能力。

法官指出，本案排除驗尿報告之後，林男涉嫌施用第一級毒品的部分，只剩下他自己的自白，沒有其他具體積極事證可以補強，最終因證據不足，裁定無罪，全案仍可上訴。