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社會 社會焦點 保障人權

女大生停車碰落鄰車安全帽　要賠1萬元喊「碰瓷」卻輸了

記者黃翊婷／綜合報導

女大生小佳（化名）今年4月間停放機車時，不慎碰到旁邊另一台機車上的安全帽，導致安全帽掉落受損，一審判處賠償1萬元；她不滿提出上訴，質疑安全帽的擁有者A男企圖製造碰瓷事件。不過，橋頭地院法官日前審理之後，並未採信小佳的說詞，最終裁定駁回上訴，全案確定。

機車,安全帽,頭盔,騎士,停車（示意圖／CFP）

▲小佳停車時不小心碰落其他人的安全帽，代價要賠1萬元。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小佳因為碰落A男的安全帽挨告，一審被判應賠償1萬元；她不滿提出上述並表示，雖然現行法令沒有規定安全帽的放置方式，但A男聲稱該安全帽是新買的，而且價值2萬多元，應該會非常珍惜，而不是隨手放在機車坐墊上，顯然違反社會經驗法則。

小佳反過來質疑A男根本不重視安全帽，事後卻花費大量時間調監視器索賠，企圖利用釣魚手法製造碰瓷事件，況且安全帽已經使用過了，至少要先折價一半。

橋頭地院二審法官表示，A男的安全帽外殼確實因為掉到地上而出現毀損及刮痕，而且安全帽內側貼有購買日期標籤，對照A男出示的收據（上面有店家統一編號及負責人印文），可以確定該安全帽的型號以及購入價格都是真的。

至於折舊的部分，法官指出，一般安全帽使用年限為製造日起滿5年，或上路使用起算滿2年，該頂安全帽購入不到1個月，若以使用年限2年計算，不論是依據平均法或定率遞減法計算，殘值至少都還有1萬6597元。

法官認為，該頂安全帽因為小佳的過失行為而掉落，考量到折舊行情，一審判賠1萬元，於法並無不合，最終沒有採信小佳的說詞，裁定駁回，全案確定。

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