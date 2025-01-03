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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

6月已訂8月出國！陳佩琪爆北檢說「妳可以去」　質疑：去了不就變潛逃？

▲▼陳佩琪北院辦交保。（圖／記者湯興漢攝）

▲柯文哲妻子陳佩琪。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

台北地方法院2日審理京華城案，裁定柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗等4人羈押禁見。北院認為，柯文哲曾提到有安排家人一起出國躲避國內紛擾等語，可見柯面對偵查時已有安排出國計畫。對此，陳佩琪今（3日）回應，8月份的出國行程早在6月24日就訂了，且是來回機票；她還說，30日被北檢約談時，檢察官當時還說「妳可以去」，讓她質疑，若當時出境，一定會被說是潛逃？

北院指出，考量柯文哲曾提到有安排妻子陳佩琪與子女一起出國躲避國內紛擾等語，可見柯文哲面對偵查時，已有安排全家出國的計畫。又柯文哲及陳佩琪對外宣稱從醫良久，有資力購買上億房產等語，自有在國外生活的能力與資力。

對此，陳佩琪今透過臉書說明，法院把8月份原訂出國行程與可能逃亡做連結、再依據這個合理化先生被羈押的理由，「其實去年8月中開始，為了避開在門口的媒體方便自己上班，我很多晚都住外面旅館」，30日一早住家被搜索，才從旅館（在台北市，非桃機旅館）趕回家。

陳佩琪說，一進門，先生仍在浴室內，那天他是預定好8點出門去台大醫院簽公公的手術同意書，家裡遭搜索，只好請婆婆從新竹趕去代簽。

陳佩琪提到，那晚自己也在北檢被問到10點多，離去前檢察官問她是否今晚飛美國，「我說是，來回機票是今年6月24日就訂了（已經傳訂來回機票的憑證給幕僚和律師），檢察官當時還說『妳可以去』，但不只時間來不及，先生也未脫困，我如何有心情離開？」

「8月底的私人旅遊行程，全程自己規劃，還記得出發前幾天有和先生提了一下。」陳佩琪說，先生一定覺得整天被媒體包圍也很辛苦，找女兒解相思之苦，順便散散心也好，所以才說他有安排。

陳佩琪表示，去年9月到12月底，先生被押，她一直遵守偵查不公開，隱忍不澄清，希望檢調盡速查明；11月先生也沒抗告，他說不抗告，讓人用力查，現在證據都收集完畢，也起訴了、交保兩次了，「怎麼到第三次，我原訂出國的行程卻變成他逃亡、要被繼續被羈押的理由？那請問當時檢察官為何還說『妳可以去』？我當時要是出境，一定會被說我是潛逃？」

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