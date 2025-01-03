朱立倫挺白營1／11上街討司法正義　「我是台灣人反對綠色威權」

▲國民黨主席朱立倫聲援白營1月11日上街討司法正義。（資料照／記者呂佳賢攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨前主席柯文哲因涉京華城、政治獻金假帳案，遭北檢起訴求刑28.5年，經兩次重金交保後，北院昨更裁該案4名被告「羈押禁見」，民眾黨隨即號召支持者於1月11日司法節上街討「司法正義」。對此，國民黨主席朱立倫今（3日）稍早也在社群平台聲援並指出，當執政者以反貪腐之名，行政治迫害之實時，任何愛惜民主的人都應該譴責這樣的行為，朱立倫最後則喊出「我是台灣人反對綠色威權」的口號。

民眾黨今（3日）宣布，將在1月11日舉辦「還我司法正義 人民怒吼集結」活動，要和總統賴清德、民進黨政府釘孤支。代理黨主席黃國昌表示，昨天地院審判長問檢察官，到底羈押理由是什麼？勾串什麼？證據能不能一次講清楚？結果北檢檢察官多麽傲慢，說全部理由都在卷宗裡面，有一些還沒拿出來的，未來會視需要拿出，「就是在暗示法官，敢再交保我就繼續抗告，搞到你永無寧日。國家的檢察官什麼時候變成這麼可怕的政治打手、政治鷹犬？」

「在民進黨主政8年以來，台灣的司法被民進黨踐踏得體無完膚。」黃國昌怒言，今年1月11日，民進黨沒有資格慶祝司法節，「1月11日的司法節，是人民站出來對民進黨、對賴清德發出怒吼集結的一天，我們要求賴清德、要求民進黨政府，還給大家司法正義」。

據此，朱立倫稍早也在臉書發文聲援指出，自己遙想民進黨2016年重返執政時，曾承諾大刀闊斧的司法改革，但是九年過去了，台灣人歷歷在目的，卻是司法看到綠色就轉彎，看到非綠就嚴查，民進黨讓台灣司法的公信力蕩然無存。

朱立倫指出，司法是民主國家中極為重要的存在，在憲政上，當行政與立法衝突，司法權理應公平公正的調解，在法治面，當國人對社會安全產生疑慮，司法理應尊重多數民意。

然而朱立倫怒批，當執政者挑明要武器化司法權，以反貪腐之名行政治迫害之實，任何愛惜民主的人都應該譴責這樣的行為。

朱立倫表示，從憲法法庭的國會改革和實質廢除死刑判決，到這兩年橫跨數個縣市的政治清算案件，為了少數人的權力野心、政治利益，民進黨顯然已經棄守民主精神，把綠色威權的油門踩倒底。

因此，朱立倫強調，今年1月11日司法節，中國國民黨全力支持所有上街抗議綠色威權、拒絕台灣民主倒退、譴責司法淪為執政者政治迫害武器的朋友。同時，他表示，國民黨秉持一貫的立場，呼籲司法機關應公正廉明、毋枉毋縱、要有具體事證、更不可以羅織罪名。

尤其司法單位屢次反覆做出不同裁決，卻沒有給予國人足夠說明，朱立倫認為，難以取信於民，國民黨期望的是法官回歸事實，以證據公正審判，讓中華民國檢調與司法能重新找回民眾的信任。最後，朱立倫高喊，「我是熱愛台灣民主的台灣人，我堅定反對綠色威權，捍衛台灣司法正義」。