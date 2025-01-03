名單沒有柯文哲！京華城案1月23日首開庭　傳「3被告」行準備程序

▲台北地院23日將首度開庭，到庭名單未見柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

記者黃哲民、戴若涵／台北報導

北檢日前偵結京華城、政治獻金案，起訴11名被告，其中柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗等4人2度交保又遭撤銷，台北地院2日晚間召開第3次接押庭，改裁定4人均羈押禁見。而台北地院預計23日首度開庭，將傳彭振聲、邵琇珮、李文宗等人到庭。

網紅「四叉貓」2日晚間曾到場旁聽第3次接押庭，他在Threads上指出，柯文哲下次開庭時間為「刑事／金訴000051，開庭日期114年1月23日／第2法庭／準備程序」的資訊。

▲柯文哲前競選辦公室財務長李文宗。（圖／記者湯興漢攝）

據了解，台北地院合議庭預計23日上午首度開庭，將傳喚3名被告進行準備程序，3名被告包括柯文哲前競選辦公室財務長李文宗、前北市副市長彭振聲、北市都委會前執行祕書邵琇珮。

▲北市都委會前執行祕書邵琇珮。（圖／記者劉昌松攝）

其中李文宗是因京華城土地違法容積獎勵案，被檢方依照違背職務收受賄賂罪嫌起訴，涉政治獻金公益侵占案公益侵占罪，挪用眾望基金會支付競總員工薪資背信案以背信罪起訴，將於23日11時首度開庭。

▲前北市副市長彭振聲。（圖／記者湯興漢攝）

彭振聲則是因京華城土地違法容積獎勵案，涉犯主管監督事務圖利罪嫌遭起訴，將於23日9時30分開庭；邵琇珮因京華城土地違法容積獎勵案，涉主管監督事務圖利罪嫌起訴，將於23日上午10時15分開庭。據了解，目前開庭名單僅3人，並未有遭收押的柯文哲。