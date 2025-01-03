點柯文哲案三件事　李艷秋諷：當領導人會是帝王+李登輝+陳水扁綜合體

▲柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

前民眾黨主席柯文哲深陷京華城、政治獻金案兩案，台北地院2日三度召開羈押庭，最終裁定羈押禁見。對此，媒體人李艷秋今（3日）總結柯文哲案重點表示，起訴書洋洋灑灑，吸引她關注的，是無關案情的另三件事，第一「柯文哲自稱雍正」、第二「要進行傅冬菊計畫」、第三「要跟劉泰英學如何建立黨營事業賺錢」，或許有朝一日，只要柯文哲成為領導人，期待可以看到一位中國帝王+李登輝+陳水扁的綜合體。

李艷秋表示，柯文哲又回籠了，看他來來去去地被折騰，其實還挺感概的，大部分人對北檢、地院、高院長篇累牘的法律用語霧煞煞，但可以確定的是，不管哪個層級的司法，都認為柯文哲犯重罪。

李艷秋表示，阿北的直白和無厘頭讓他從政壇崛起，但這次的表現，直白和無厘頭的可愛都被避重就輕和毫無邏輯的謊言給取代了。

李艷秋指出2疑點，第一，貼身秘書橘子滯外四個月不歸，檢方問柯P橘子為何出國？柯文哲回說，橘子就是個愛玩的孩子。老闆因為橘子愛玩而蹲苦牢，還可以繼續玩耍？答案很明顯，因為橘子的出現會坐實老闆的罪狀。

李艷秋說，其實現在科技聯絡這麼方便，如果檢方指控的罪名不是事實，橘子又擔心檢方不公，大可在國外接受線上視訊，但是橘子音訊渺然，司法中有個最簡單的定律，有共犯在逃，被押的犯人是不可能交保的，柯文哲想交保，除非叫橘子回來，否則一直抗告是沒有用的

李艷秋再指，第二，檢方出示被撕碎的便條，柯文哲的筆跡寫「晶華—orange出國」，檢方懷疑柯文哲叫橘子出國避風，柯則說英文拼錯了，原本要寫arrange。

李艷秋再說，不管檢、院或大眾，聽到這說詞，心中大概都會浮現兩個字「狡辯」，這跟「橘子是個愛玩的孩子」一樣，沒有證據證明柯文哲胡說，但是大家都有了心證，要不柯文哲的英文不到國中程度，要不就是胡扯；需要在庭上胡扯，就表示有問題。

李艷秋直言，柯文哲作為受年輕世代追捧的政治明星，她寧可看見柯行使緘默權，也無法接受無厘頭的東拉西扯、試圖脫罪。柯文哲在法庭上的說詞，小草們有多少人會相信？政治起訴、司法打壓喊得再大聲，阿北還是要面對為何橘子不回來？為何開私人公司，將政治獻金轉入？為何清廉透明，買辦公室卻不眨眼，老婆還頻頻挑選億萬豪宅？人設毀了，比求重刑更讓支持者傷心。

接著，李艷秋提到，起訴書洋洋灑灑，吸引她關注的，其實是無關案情的另三件事，第一，柯文哲自稱雍正，安慰蔡壁如「不會讓你成年羹堯」。第二，要黨內進行「傅冬菊」計畫，從政二代富二代中培養政治勢力。第三，要跟劉泰英學如何建立黨營事業賺錢。

最後，李艷秋強調，看來柯文哲對中國帝王術、老共顛覆國民黨的絕招，以及國民黨如何建立金權政治極感興趣，而且皆付諸行動；有朝一日，只要柯文哲能成為領導人，期待可以看到一位中國帝王+李登輝+陳水扁的綜合體。

★★未經判決確定，應視為無罪★★

▼資深媒體人李艷秋。（圖／翻攝李艷秋臉書）