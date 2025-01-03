柯文哲遭羈押　陳佩琪批司法暗箭不斷：不想保持沉默了...

▲柯文哲妻子陳佩琪3日下午到北所送保暖衣物及現金5000元給丈夫。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案、政治獻金案遭北檢起訴，二度裁定交保遭撤銷後，台北地院2日三度召開羈押庭，裁定柯羈押禁見。妻子陳佩琪今（3日）下午赴北所送東西給柯，晚間透過臉書表示，對於下午的事情造成其他民眾不便深感抱歉；她接著說，偵查時要遵守偵查不公開，甚麼都不能講；起訴了，一樣飽受不實資訊攻擊，「難道司法可以不講證據，毫無人權、錯誤內容都不能澄清、只能挨打？夠了，我不想保持沉默了...」。

陳佩琪說，法院把8月份原訂出國行程與可能逃亡做連結、再依據這個合理化先生被羈押的理由，「其實去年8月中開始，為了避開在門口的媒體方便自己上班，我很多晚都住外面旅館」；她說，30日一早住家被搜索，才從旅館（在台北市，非桃機旅館）趕回家，一進門，先生仍在浴室內，那天他是預定好8點出門去台大醫院簽公公的手術同意書，家裡遭搜索，只好請婆婆從新竹趕去代簽。

陳佩琪提到，那晚她也在北檢被問到10點多，離去前檢察官問她是否今晚飛美國，「我說是，來回機票是今年6月24日就訂了（已經傳訂來回機票的憑證給幕僚和律師），檢察官當時還說『妳可以去』，但不只時間來不及，先生也未脫困，我如何有心情離開？」

陳佩琪說，8月底的私人旅遊行程，全程自己規劃，還記得出發前幾天有和先生提了一下，先生一定覺得整天被媒體包圍也很辛苦，找女兒解相思之苦，順便散散心也好，所以才說他有安排。

陳佩琪表示，去年9到12月底，先生被押，她一直遵守偵查不公開，隱忍不澄清，希望檢調盡速查明；11月先生也沒抗告，他說不抗告，讓人用力查，現在證據都收集完畢，也起訴了、交保兩次了，「怎麼到第三次，我原訂出國的行程卻變成他逃亡、要被繼續被羈押的理由？那請問當時檢察官為何還說『妳可以去』？我當時要是出境，一定會被說我是潛逃？」

陳佩琪說，自己一向獨立生活，自己處理生活瑣事，除100年肺腺癌在台大醫院開刀是柯文哲幫她安排的之外，結婚35年來，從不見柯幫忙安排過什麼，「但他心疼我被媒體包圍、無法上班，支持我暫時避開周遭紛擾，沒想到竟變成他被羈押的理由，還要用這種莫須有的指控、凌遲我們到甚麼時候？」

「先生不在身旁，我也知道新聞焦點轉到我頭上。」陳佩琪說，今天去北所送東西給柯文哲，除車號早就被摸透外，下車後數十支攝影機一擁而上，寸步難行，走道上的盆栽也被擠倒，這場景以前是先生自己獨力應付，現在是自己一人要自己面對，「請問這樣的我們，是有可能逃到哪裡？」

陳佩琪說，裁定的理由還有說先生跟生活和工作上的證人見面，有串證疑慮，「這我實在搞不懂，犯罪證據已經讓你收集四個月了，既然證據明顯充分，起訴書也洋洋灑灑寫了幾大本，也求刑28年了，何以還怕犯人勾串滅證？」

陳佩琪表示，偵查時要遵守偵查不公開，甚麼都不能講；起訴了，一樣飽受不實資訊攻擊，「難道司法可以不講證據，暗箭不斷，毫無人權、錯誤內容都不能澄清、只能挨打？夠了，我不想保持沉默了...」。