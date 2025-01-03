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台南教團控勞權遭市府打壓　教局澄清：根據議會決議

▲台南市教育產業工會等單位指控，自2011年成立以來，不斷遭受國民黨籍議員蔡育輝打壓，教育局長鄭新輝無所不用其極配合，視教師工會如同寇讎，造成廣大教師怨聲載道。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市教育產業工會等單位指控，自2011年成立以來，不斷遭受國民黨籍議員打壓。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市教育產業工會指控，自2011年以來不斷遭受國民黨籍議員蔡育輝打壓，民代不監督政府反而整天找工會麻煩，著實荒謬，然而無論賴清德、黃偉哲兩位市長，鄭邦鎮、陳修平2位教育局長，均未曾隨民代起舞，唯獨鄭新輝局長無所不用其極配合，視教師工會如同寇讎，教育施政一意孤行，廣大教師怨聲載道。

台南市教育產業工會表示，台灣解嚴已近40年，教師工會解禁也已15年，可以想見教育首長毫無勞權與人權意識，會是何等災難，為重振進步價值，維護師生權益，他們一致要求台南市教育局長鄭新輝立即下台，否則將擴大抗爭，公布其不適任理由。

▲台南市教育產業工會等單位指控，自2011年成立以來，不斷遭受國民黨籍議員蔡育輝打壓，教育局長鄭新輝無所不用其極配合，視教師工會如同寇讎，造成廣大教師怨聲載道。（圖／記者林東良翻攝，下同）

針對台南市教育產業工會、全國教師工會總聯合會3日指稱台南市打壓教師勞權一事，教育局澄清說明，鄭新輝局長自上任以來，一直重視工會會務給假需求並積極爭取教師訴求的福利，對攸關提升學生學習品質的政策，也持續溝通並提供各項專業支持，共同營造更好的教育環境，希望能照顧好每位學生。

教育局表示，為提供教師產業工會處理會務需求，鄭局長於2019年就任後，即善意與工會協商約定，每週提供120小時理監事公假處理會務，其中若無法授課需安排代課，則不得超過60小時，此一規定實施至2024年已超過5年，何來打壓勞權？然而，近來因有議員於議會期間持續質詢反映，教產工會有人每月領取8萬多的薪水、不上課，以公假外出處理會務並不合理，要求學校對工會理監事請假，應落實「事前審核、事後查核」，以確保核給公假的合理性。更於今年教育局預算審查時以「附加條件」方式，要求理監事應以任課以外時間處理會務，教育局與學校應限縮並重新規範會務給假規定，否則不能動支理監事所屬學校預算。

教育局表示，因議會議員對具教師身分的工會理監事向學校申請會務公假，要求教育局和學校應落實事前與事後查核，是屬議員法定監督行政機關的權責。教育局對相關會務給假事宜，不僅在正式與非正式場合持續與議員溝通說明，更由副市長邀集教師團體、校長團體及家長團體等代表溝通協商，希望能尋求共識、找到可行的平衡點。協調過程已盡力爭取讓工會理事長有更大的自由度，會務給假方式改變也依原約定期限至113學年度結束，再重行約定，並無打壓工會勞權的事實。

▲台南市教育產業工會等單位指控，自2011年成立以來，不斷遭受國民黨籍議員蔡育輝打壓，教育局長鄭新輝無所不用其極配合，視教師工會如同寇讎，造成廣大教師怨聲載道。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市議員蔡育輝將以證人身分前往台南市調處說明。

教育局補充表示，為因應議會要求除工會理事長外，其餘理監事應以任課以外時間處理會務的決議，教育局也預擬配套措施，未來將請學校透過「集中排課」與「共同不排課時間」，以利理監事可善用非任課時間外出處理會務，兼顧學生學習權益與教師處理工會會務的需求。教育局強調，教育局自始至終皆未對工會進行任何形式的打壓，對教師團體的訴求也會持續傾聽與溝通，希望透過良性互動，共同營造更好的教育環境。

台南市議員蔡育輝指出，台南市教育產業工會涉偽造文書、貪污等案，他將到市調處以證人身分說明，台南地檢署檢察官已啓動工會出國公假問題調查。他希望工會老師以學生受教權為己任，及重視代課老師教學穩定，才能保障學生受教基本權益。

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