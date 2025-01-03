台南國道警騎車「攔腰撞貨車」！　送醫搶救腹部內出血不治

▲台南一名國道員警騎機車攔腰撞上貨車，送醫搶救不治。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良、莊智勝／台南報導

台南市一名34歲的吳姓男子2日傍晚5時許騎車行經山上區北勢洲南140線時，疑似視線不佳，攔腰撞上一輛正從工廠倒車出來的貨車，雖然吳男當下意識清醒、尚能對話，但送醫後情況卻急轉直下，因大量內出血而於當晚10時44分宣告不治死亡。警方進一步聯繫吳男家屬後，才發現吳男竟是國道警察，目前詳細車禍原因尚待進一步調查釐清。

據了解，這起事故發生在2日傍晚5時47分許，當時正值下班時段，吳男騎乘機車行經該處，但卻疑似天色昏暗、視線不佳，未注意前方工廠有貨車正在倒車，車身已橫跨車道、且一旁還有人員指揮，吳反應不及、當場攔腰撞上，連人帶車倒地，全身有多處擦挫傷。

救護人員獲報後趕抵現場，發現吳男意識清楚，且對答如流，立即將其送往安南醫院治療，豈料晚間傷況急轉直下，吳男疑因腹部嚴重內出血，經院方搶救後仍於晚間10時44分不治死亡。

警方進一步聯繫家屬後，才得知死者吳男身分竟是國道員警，並在國道八隊服務；針對這起事故，警方依規定測繪、蒐證及製作調查卷宗，雙方酒測值均為0，另大貨車駕駛邱男(67歲)倒車時不注意其他車輛，已違反道路交通處罰條例第50條規定，警方已製單舉發。