台南西港住宅1樓火警「疑電器釀禍」　2隻寵物鳥命喪火窟

▲台南市西港區劉厝里一處民宅2日中午傳出火警，造成2隻寵物鳥命喪火窟，起火原因疑為電氣因素造成。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市西港區劉厝里一處住宅，2日中午11時12分許傳出火警，警消獲報後出動11車、20人到場，現場為3樓RC建物，燃毀1樓車庫抽水馬達、用品雜物，不幸的是，屋主所飼養的2隻寵物鳥也命喪火窟，燃燒面積約5平方公尺，所幸火警當下附近住戶及時協助滅火，順利解除危機，而起火原因疑似為電氣因素造成。

台南市消防局第三大隊陳坤宗大隊長呼籲民眾，注意家裡用火用電安全，並建議家中使用延長線時，應使用有過載自動斷電功能，避免同時使用，並分別插在不同插座；延長線應手持插頭取下，不可以僅拉電線，以免造成電線內部銅線斷裂；選擇長度之延長線適中且不可綑綁，以免使用時產生高熱造成火災，更不可放置於爐火等高熱器具上方及周遭；電器設備電源插頭，不使用時應隨手拔掉；易生高熱之電器用品周圍不可放置易燃物品等，養成良好生活小習慣，可確保自身生命財產安全。

消防局李明峯局長表示，住宅火警案件中，以電氣原因位居第1名，所以民眾應做好居家消防安全措施，並且人人家中都應安裝住宅用火警警報器，以保平安，另外，炊事不慎亦是住宅火警的主要發生原因，他也呼籲民眾在家中煮食或吸煙亦應做到「人離火熄」的安全原則。

市長黃偉哲呼籲，居家消防安全須從平時做起，並且要落實到每一戶、每一個人，期許大家都能夠共同的落實防災工作，方能減少災害的發生及減少生命及財產的損失。