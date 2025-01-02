「看見家鄉・抵家影展」台南場　透過影像培養孩子觀察家鄉的能力

▲「抵家影展#台南場」來自台南市七股區樹林國小及新市區大社國小、嘉義縣義竹鄉義竹國中的小導演們，與在地鄉親分享他們心中的家鄉故事。（圖／台灣看見家鄉推廣教育協會提供）



記者吳銘峯／綜合報導

由「台灣看見家鄉推廣教育協會」持續推動的「看見家鄉．永續豐年」計畫，今年邁入第八年。協會日前於台南舉行「看見家鄉・抵家影展」台南場，並透過小導演的「看見」與旅行的「體驗」，見證與家鄉的緊密連結。

「抵家影展#台南場」於去年12月28日在台南七股樹子脚玉勅寶安宮旁的公園舉行，來自台南市七股區樹林國小及新市區大社國小、嘉義縣義竹鄉義竹國中的小導演們，與在地鄉親分享他們心中的家鄉故事。透過青年隊輔近半年手把手帶領他們探索家鄉，進而製作出家鄉的紀錄片，深入家鄉的過程，讓小導演們對於家鄉產生更緊密的羈絆與認同。

影展現場邀請到平均年齡80歲的台南七股「黑皮學園」的資深學員到場同樂，獻上輕快熱舞；他們也是2022年樹林回流團隊拍攝《鶴！一同上學趣》的主人翁。此外，來自台南北門蘆竹溝的蚵記仁，也開著厲害的蚵博文燒烤車來到現場，為賓客提供美味BBQ餐點；當然，蚵記仁也是小導演們的拍攝主角，《蚵博文出動》除了蘆竹溝的美，也看見青年為家鄉未來打拚的努力。



台南場參與的團隊有：首次參加計畫的嘉義縣義竹國中，他們受到鱷魚場老闆背後的家庭故事而感動，決定以鱷魚養殖場為背景，傳遞愛的故事，也呼應青年回鄉接班的議題；台南市大社國小回流團隊「金元財寶」，以幽默手法介紹校園內的黃金蝙蝠，呼籲大家愛惜環境，讓這群已經瀕臨絕種的動物有安全的棲身之所；台南市樹林國小回流團隊組成了「樹林土地偵查所」，由小導演親自闡述心中的家，提醒人們重新審視人與大地的連結，思考如何保護我們心中的家。此外，台南大社國小回流團隊也準備精采的歌舞組曲，孩子們利用午休、下課等時間努力練習，將最好的表演呈現給家鄉親友及現場來賓。

下一場將於4日在南投埔里玉衡宮通天堂前舉辦，成員有：南投縣埔里國中、彰化鹿港回流團隊及彰化福興回流團隊拍攝的家鄉紀錄片，現場還有抵家市集的擺攤，孩子精心準備家鄉小物，例如彰化鹿港的糕點、彰化福興的種子吊飾、埔里國中的在地特產等，也準備了埔里特產入菜的下午茶輕食點心，歡迎大家一起逛市集、看電影，開心同樂。

▼「抵家影展#台南場」，平均年齡80歲的台南七股「黑皮學園」資深學員獻上輕快熱舞。（圖／台灣看見家鄉推廣教育協會提供）

▼「抵家影展#台南場」，嘉義縣義竹國中團隊受到鱷魚場老闆背後的家庭故事感動拍片。（圖／台灣看見家鄉推廣教育協會提供）