快訊／放氣球要黃偉哲交出性侵監視器　台南環保局率先出手開罰

記者林東良／台南報導

台南好Young跨年晚會吸引25萬人次共襄盛舉，但鄭男子在晚會進行中，涉放空飄氣球綁布條要求市長黃偉哲交出性侵監視器鬧場，且撒著大量不明紙條遺留現場，雖未對現場安全造成直接威脅，卻明顯污染路面，台南市環保局率先出手將依違反廢棄物清理法開罰最高6千元罰鍰。

▲台南好Young跨年晚會，鄭姓男子涉放空飄氣球綁布條要求市長黃偉哲交出性侵監視器鬧場，且撒著大量不明紙條遺留現場，環保局率先出手將依違反廢棄物清理法開罰最高6千元罰鍰。（圖／民眾提供）

環保局長許仁澤表示，爲防止類似惡性事件引發更大的公共危害及仿效行為，環保局依法重罰，藉此遏止惡意污染行為，保障市民權益與活動秩序。

台南市政府也強調，該位鄭姓男子男子於跨年夜的脫序行為已影響公共安全，也對環境造成髒亂，鄭男跨年夜之脫序行為已觸犯公然侮辱之誹謗罪，也涉及公共安全問題，對社會大眾可能造成危害，市府後續也都會依照相關法令究辦，絕不寬貸。

台南市警局指出，有關台南市跨年晚會出現掛寫有：「黃偉哲性侵案監視器交出來」布條的氣球，事後追查施放氣球者，查出日前控訴孩子在幼兒園遭性侵的鄭姓男子涉案，目前警方正依現場蒐證依法調查偵辦，如查出違法將依法究辦。

據了解，該名鄭姓男子因指控幼兒園涉嫌虐童及性侵其女兒之糾紛，在網路製作影片指控台南市教育局吃案，因引用的影片畫面是教育局調閱卻被人竊取的監視影像，且畫面中的孩童並非他女兒，都是園內其他家長的孩子，而被台南市政府提告竊盜、恐嚇、妨礙公務等罪嫌，而幼兒園多位家長獲悉後，也相繼對鄭男提告，並要求下架該影片，目前均已進入司法程序，如今鄭男又涉及在台南市跨年晚會施放指名道姓的布條氣球，被市府認為觸犯公然侮辱之誹謗罪，及涉及公共安全，並表明追究到底的立場，鄭男可能將面臨新一波的司法告訴，惟市府環保局已率先出手，依違反廢棄物清理法開罰最高6千元罰鍰。