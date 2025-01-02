評「高院兩次發回更裁理由前後不一」　游盈隆：司法一夕變臉

▲柯文哲辭黨主席。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

前民眾黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金兩案，日前更裁7,000萬元交保，檢方二度提出抗告，高院1日撤銷原交保裁定、發回台北地院更裁。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，台灣司法的高度不確定性再添一例，兩次發回更裁，所持理由前後不一，給人一夕變臉的感覺，這讓台灣司法獨立與公信力，再度面臨社會質疑和考驗。

高院1日表示，原審2024年12月26日、27日、29日就被告柯文哲、李文宗、沈慶京、應曉薇及同案被告進行訊問後，除了彭振聲坦承被訴圖利罪嫌外，被告4人均否認本件起訴書所指涉犯罪嫌，且多所辯解。參酌被告4人與其他被告或證人之供述未盡相符，顯尚存勾串空間。

高院指出，依照現今科技發達，可利用網際網路秘密通訊，且隱蔽性極高不易察覺之實況判斷，被告4人保釋在外後，顯可輕易利用相關通訊軟體進行隱密通訊而與共犯或證人勾串，並不因被告4人、同案被告及相關證人已於偵查中為相關陳述而有區別，因此認定，檢察官抗告意旨指摘原裁定不當，非無理由，原裁定既有未盡之處，合議庭因此撤銷原裁定、發回原審法院另為適法之處理。

對此，游盈隆表示，中華民國114年元旦，晚間八點多，高院針對檢察官不服北院裁定柯文哲等四人交保案，撤銷原裁定，發回地院更裁，台灣司法的高度不確定性再添一例。

游盈隆直言，高院兩次發回更裁，所持理由前後不一，給人一夕變臉的感覺。這說明台灣司法的高度不確定性，也讓台灣司法獨立與公信力，再度面臨社會質疑和考驗。

★★未經判決確定，應視為無罪★★

▼台灣民意基金會董事長游盈隆。（圖／記者李毓康攝）